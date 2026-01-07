Δήλωση «βόμβα» από τον Αταμάν: «Αν δεν κατακτήσουμε τη Euroleague ή το πρωτάθλημα θα φύγω από την Αθήνα»

Έπειτα από τις δύο διαδοχικές ήττες από Ολυμπιακό και Αρμάνι Μιλάνο στο Τ-Center και μία ημέρα πριν από τον εντός έδρας αγώνα του Παναθηναϊκού με την Βίρτους Μπολόνια για την 21η αγωνιστικής της Euroleague, ο Εργκίν Αταμάν, προχώρησε σε μία… βαρυσήμαντη δήλωση.

«Αν δεν κατακτήσουμε τη Euroleague ή το πρωτάθλημα στο τέλος της σεζόν θα φύγω από την Αθήνα», τόνισε χαρακτηριστικά στην Media Day ενόψει της αναμέτρησης με την Μπολόνια και πρόσθεσε: «Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στους παίκτες μου. Θέλω να τους βάλω άλλη μία μεγάλη πρόκληση. Όπως ξέρετε, έχω άλλον έναν χρόνο εγγυημένο συμβόλαιο».

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Έργκιν Άταμαν:

«Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στους παίκτες μου. Θέλω να τους βάλω άλλη μία μεγάλη πρόκληση. Όπως ξέρετε, έχω άλλο ένα χρόνο εγγυημένο συμβόλαιο. Αλλά αν στο τέλος της σεζόν δεν έχουμε κατακτήσει τη EuroLeague ή το ελληνικό πρωτάθλημα, τότε θα φύγω από την Αθήνα»

«Αυτή η ομάδα, με αυτό το ρόστερ είναι υποψήφια για τον τίτλο όπως πολλές άλλες ομάδες. Όπως βλέπετε τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες πολλές ομάδες που είναι υποψήφιες και είναι σε καλή θέση, όπως ο Ολυμπιακός, η Φενέρμπαχτσε, η Εφές, έκαναν μεταγραφή.

Οι μεταγραφές είναι κάτι που στις μεγάλες ομάδες μπορεί να συζητηθεί και η ομάδα μας σκέφτεται κάποιους παίκτες. Δεν ξέρω αν θα είναι αυτοί οι παίκτες, κανένας, ή κάποιοι άλλος. Μία από τις καλύτερες ομάδες αυτή την περίοδο, η Φενέρμπασχτσε υπέγραψαν τον Ντε Κολό και τον Σίλβα. Ο Ολυμπιακός υπέγραψε τον Τζόουνς, είναι φυσιολογικό. Για εμάς η πιο σημαντική μεταγραφή θα είναι φυσικά ελπίζω σε 3-4 εβδομάδες, αν επιστρέψει ο Ματίας (σ.σ. Λεσόρ)».

Για το τι φταίει για τις δύο συνεχόμενες ήττες: «Προσπαθούμε να μη το κάνουμε μεγάλο δράμα. Στη EuroLeague κάθε ομάδα μπορεί να έχει μία νίκη, μία ήττα, χάσαμε στην έδρα μας, κερδίσαμε μεγάλα παιχνίδια εκτός έδρας στη Μαδρίτη, στη Φενέρμπαχτσε, στο Κάουνας. Έτσι είναι η διοργάνωση και χθες χάσαμε όλες τις προσπάθειες, παίξαμε άσχημα, δεν δούλεψε τίποτα. Συμβαίνει αυτό έτσι είναι το άθλημα. Στον αθλητισμό υπάρχουν και αυτού του είδους τα αποτελέσματα, δεν είναι ώρα για πανικό. Απλώς χάσαμε ένα κακό παιχνίδι, που όλοι περίμεναν να είναι εύκολο για εμάς.

Αυτή είναι η EuroLeague, μερικές φορές δεν δουλεύει όπως περιμένεις. Η ομάδα είναι ίδια. Είναι η ίδια ομάδα που πριν δύο εβδομάδες κέρδισε στη Φενέρμπαχτσε, στο Κάουνας και εδώ μετά από ένα πολύ καλό παιχνίδι απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ που είναι πρώτη. Δεν είναι ώρα να είμαστε σε πανικό. Κάθε ομάδα έχει δύσκολες περιόδους και τώρα συγκεντρωνόμαστε στο αυριανό παιχνίδι. Ακόμα ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μία καλή ομάδα της EuroLeague με καλούς γκαρντ. Θα είμαστε έτοιμοι για αύριο».