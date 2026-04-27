Γιάννης Θεοδοσουλάκης στον RealFm 97,8: «Ζούμε ένα όνειρο, δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμα»

Enikos Newsroom

Αθλητισμός

ΟΦΗ, τελικός Κυπέλλου Ελλάδας

«Ήταν ένα ματς με εναλλαγές συναισθημάτων. Εμείς είχαμε ένα πλάνο από την αρχή, το ακολουθήσαμε πιστά και τα καταφέραμε» δήλωσε στον RealFm 97,8 ο Γιάννης Θεοδοσουλάκης για την κατάκτηση από τον ΟΦΗ του Κυπέλλου Ελλάδος μετά την επικράτηση στον τελικό με 3-2 στην παράταση επί του ΠΑΟΚ.

Στη δεύτερη συνεχόμενη παρουσία του σε τελικό, ο ΟΦΗ πανηγύρισε το τρόπαιο, μετά από 39 χρόνια, με τον 22χρονo Ρεθυμνιώτη επιθετικό να τονίζει: «Στην παράταση όταν σκοράραμε, βγάλαμε μεγάλη συγκέντρωση και έτσι ήρθε η νίκη. Ήταν τα 15 λεπτά της ζωής μου, κάναμε άμυνα και πήραμε αυτό που θέλαμε. Πέρσι που παίξαμε στον τελικό, ήταν μια καινούργια εμπειρία για όλους μας, φέτος είχαμε μια δεύτερη ευκαιρία, πιο συγκεντρωμένοι αποκλειστικά στον τελικό, κάτι που φάνηκε στο γήπεδο. Πάντως δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμη αυτό που έχει συμβεί!».

Μιλώντας στην εκπομπή Real sports και στον Δημήτρη Σταυρακάκη, στάθηκε και στον προπονητή της κρητικής ομάδας, τον Χρήστο Κόντη, τονίζοντας: «Μας βοήθησε παρά πολύ και στο κομμάτι της ψυχολογίας, να πιστέψουμε στους εαυτούς μας».

Για τον Γιάννη Θεοδοσουλάκη, είναι μια δικαίωση και των δικών του στόχων, θυμάται πριν μερικά χρόνια όταν ήταν στις ομάδες Κ17, Κ19 του ΟΦΗ, που έφευγε από το Ρέθυμνο για να πάει στο Ηράκλειο για τις προπονήσεις λέγοντας: «Θα χαρακτήριζα το βράδυ του Σαββάτου, του τελικού, ως όνειρο, μια δικαίωση των κόπων μου, των δικών μου, της οικογένειας μου η οποία με βοήθησε στην αρχή της καριέρα μου, να πηγαινοέρχομαι από το Ρέθυμνο στο Ηράκλειο και τώρα να πανηγυρίζω την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος!».

Ακούστε το ηχητικό:

 

