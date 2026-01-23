Μπενίτεθ για πρόκριση: Οι παίκτες μου τα έδωσαν όλα»

  • Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στην επόμενη φάση του Europa League, αποσπώντας «χρυσή» ισοπαλία (1-1) από τη Φερεντσβάρος στη Βουδαπέστη. Ο Ράφα Μπενίτεθ δήλωσε πως «οι παίκτες τα έδωσαν όλα».
  • Ο προπονητής τόνισε ότι η ομάδα «τα πήγε αρκετά καλά» και οι παίκτες αντέδρασαν ακόμη και στην «άτυχη στιγμή του πέναλτι» για να φτάσουν στην ισοπαλία.
  • Ο Μπενίτεθ εξέφρασε την ελπίδα ότι η ισοπαλία αυτή «θα βοηθήσει πολύ στη συνέχεια» και επαίνεσε τους παίκτες για την «πάρα πολύ σκληρή δουλειά» και τη «σωστή νοοτροπία».
«Προκριθήκαμε γιατί οι παίκτες τα έδωσαν όλα», δήλωσε ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτεθ, λίγο μετά το φινάλε της αναμέτρησης με την Φερεντσβάρος στη Βουδαπέστη για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League, όπου η ελληνική ομάδα απέσπασε «χρυσή» ισοπαλία πρόκρισης (1-1).

Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός 1-1: Με «κεραυνό» του Ζαρουρί προκρίθηκε στα πλέι οφ για τους «16»

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ράφα Μπενίτεθ:

«Προκριθήκαμε γιατί οι παίκτες τα έδωσαν όλα, παίζαμε με μια καλή ομάδα και πραγματικά τα έδωσαν όλα. Η ομάδα τα πήγε αρκετά καλά, στο α’ ημίχρονο είχαμε την ευκαιρία του Πελίστρι, στο β΄ ξεκινήσαμε πολύ δυνατά, είχαμε δύο καλές φάσεις, μετά είχαμε την άτυχη στιγμή του πέναλτι αλλά ακόμη και σε αυτή την περίπτωση οι παίκτες αντέδρασαν και καταφέραμε και φτάσαμε τουλάχιστον στην ισοπαλία.

Ελπίζω η ισοπαλία αυτή να βοηθήσει πολύ στη συνέχεια. Το αξίζουν οι παίκτες μου. Είχαμε πάρα πολύ σκληρή δουλειά από όλους τους παίκτες με σωστή νοοτροπία. Είναι κάτι που πρέπει να το δουν οι ποδοσφαιριστές, να εμπνευστούν από αυτό και να συνεχίσουν και αν το κάνουν αυτό θα κερδίσουμε πολλούς αγώνες ακόμη».

02:09 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

