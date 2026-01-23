Aταμάν για τις αποδοκιμασίες που δέχτηκε στο Ισραήλ: «Ήρθα, θα ξαναέρθω εδώ, δεν με νοιάζει τίποτα»

  • Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Έργκιν Αταμάν, εμφανίστηκε δυσαρεστημένος από την συμπεριφορά των οπαδών της Μακάμπι Τελ Αβίβ, τονίζοντας πως δεν δίστασε να έρθει στο Ισραήλ παρά τα μηνύματα που είχε λάβει. Δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ήρθα, θα ξαναέρθω εδώ, δεν με νοιάζει τίποτα».
  • Ο Αταμάν χαρακτήρισε το ματς «πολύ δύσκολο» και για τις δύο πλευρές, επισημαίνοντας την καλή άμυνα του Παναθηναϊκού αλλά και την αστοχία στην επίθεση, ειδικά στην τελευταία περίοδο.
  • Ο Τούρκος τεχνικός άφησε αιχμές κατά της Ευρωλίγκας, τονίζοντας πως «το μόνο που πρέπει να σκεφτεί η Ευρωλίγκα όταν συγκρίνεται με το ΝΒΑ, είναι ότι όταν γίνεται κάτι στο ΝΒΑ και αν κάποιος παίκτης ή προπονητής τον βρίζουν για 40 λεπτά έτσι… Αυτό είναι πρόβλημα της Ευρωλίγκας».
Aταμάν για τις αποδοκιμασίες που δέχτηκε στο Ισραήλ: «Ήρθα, θα ξαναέρθω εδώ, δεν με νοιάζει τίποτα»
(ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Δυσαρεστημένος από την συμπεριφορά των οπαδών της Μακάμπι Τελ Αβίβ προς το πρόσωπό του εμφανίστηκε ο προπονητής του Παναθηναϊκού Έργκιν Αταμάν, τονίζοντας πως δεν δίστασε να έρθει στο Ισραήλ, παρά τα μηνύματα που είχε λάβει.

Παναθηναϊκός – Μακάμπι 99-85: Νίκησε και το άγχος με εξαιρετικούς Σορτς και Γιούρτσεβεν

Αναλυτικά η δήλωση του Έργκιν Αταμάν:

«Ήταν πολύ δύσκολο ματς και για τις δύο πλευρές. Για 40 λεπτά, με εξαίρεση μερικά pick-n-roll που δώσαμε στον Μπλατ, παίξαμε καλή άμυνα. Στην επίθεση, παίξαμε με τον Σορτς. Στην τελευταία περίοδο με 9 ελεύθερα σουτ, σκοράραμε ένα τρίποντο. Στο τέλος ήμασταν άτυχοι, χάσαμε δύο ελεύθερα τρίποντα και η Μακάμπι κέρδισε.
Πριν δύο χρόνια, στο ΟΑΚΑ, μετά το ματς, κάποιος μου είπε, δεν ξέρω ποιος από το Τελ Αβίβ, γιατί ήταν στα αποδυτήρια, μην έρθεις στο Ισραήλ. Είμαι εδώ. Δεν με νοιάζει να ξέρω τίποτα. Το μόνο που πρέπει να σκεφτεί η Ευρωλίγκα όταν συγκρίνεται με το ΝΒΑ, είναι ότι όταν γίνεται κάτι στο ΝΒΑ και αν κάποιος παίκτης ή προπονητής τον βρίζουν για 40 λεπτά έτσι… Αυτό είναι πρόβλημα της Ευρωλίγκας. Ήρθα, θα ξαναέρθω εδώ. Δεν με νοιάζει τίποτα. Αυτό είναι όλο. Σας ευχαριστώ».

