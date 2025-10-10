ΑΕΚ: Στην Ένωση ο Ζίνι ως το 2029 – ΦΩΤΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

ΑΕΚ, Ζίνι, Μάριος Ηλιόπουλος

Επέκταση του συμβολαίου του με την ΠΑΕ ΑΕΚ ως το 2029 υπέγραψε ο Ζίνι, έπειτα από συνάντηση που είχε με τον Μάριο Ηλιόπουλο.

Ο Ανγκολέζος επιθετικός εντάχθηκε στην Ένωση τον Ιανουάριο του 2023 και αρχικά εντάχθηκε στη Β’ ομάδα του συλλόγου, καταγράφοντας και κάποιες συμμετοχές με τους «μεγάλους». Πέρυσι παραχωρήθηκε ως δανεικός στον Λεβαδειακό και πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν με 14 γκολ, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των ανθρώπων του «Δικεφάλου».

Επανεντάχθηκε στους «κιτρινόμαυρους» φέτος και ήδη μετράει οκτώ συμμετοχές και ένα γκολ, παρότι το τελευταίο διάστημα βρίσκεται εκτός αγωνιστικών χώρων λόγω τραυματισμού.

 

 

