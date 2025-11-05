Βορίζια: Την Δευτέρα η απολογία των 3 αδελφών που κατηγορούνται για το μακελειό – Ελεύθεροι ο ιδιοκτήτης ξενοδοχείου και ο γιος του

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Μακελειό- Βορίζια

Προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα 10/11/2025 στις 11 το πρωί ζήτησαν και έλαβαν τα τρία αδέλφια ηλικίας 19, 27 και 29 ετών που κατηγορούνται για συμμετοχή στο μακελειό στα Βορίζια.

Στο Αστυνομικό Μέγαρο, όπου κρατούνται τα τρία αδέλφια, μετά την παράδοσή τους χθες, έφτασε και ανακριτής προκειμένου να αποφευχθεί η πιθανότητα να υπάρξει ένταση. Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, η απολογία τους αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου.

Νωρίτερα, στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου οδηγήθηκε ο ανήλικος γιος του ιδιοκτήτη ξενοδοχείου, ο οποίος κατηγορείται ότι υπέθαλψε – κρύβοντας μια βραδιά- τον ένα από τους τρεις κατηγορούμενους που παραδόθηκαν στις αστυνομικές αρχές. Ο ανήλικος αφέθηκε ελεύθερος, ενώ του ορίστηκε δικάσιμος για τις 25 Φεβρουαρίου 2026.  Ο πατέρας του, που συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, δικάστηκε με την αυτόφωρη διαδικασία και αφέθηκε επίσης ελεύθερος.

Αύριο αναμένεται να απολογηθούν και οι άλλοι δυο κατηγορούμενοι για το μακελειό, που νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ.

21:05 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

