Άγιος έρωτας: Γυρίσματα με θέα Γαλαξίδι και Άμφισσα

Νάντια Ρηγάτου

Media

Άγιος έρωτας: Γυρίσματα με θέα Γαλαξίδι και Άμφισσα

Με θέα το γραφικό Γαλαξίδι και την όμορφη Άμφισσα, συνεχίζονται τα γυρίσματα του δεύτερου κύκλου της αγαπημένης σειράς “Άγιος Έρωτας“.

Εκεί, η κάμερα του «Happy Day» συνάντησε τους πρωταγωνιστές. Ας δούμε τι είπαν:

«Βρισκόμαστε στο Γαλαξίδι για ακόμη μια φορά, είναι ένας τόπος φωτεινός, γεμάτος αυθεντικότητα» θα πει ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος, επισημαίνοντας «διαβάζω τα σενάρια φέτος με ακόμη μεγαλύτερη ανυπομονησία».

«Ο ρόλος μου είναι η «τέλεια κόρη», μια κοπέλα που προσπαθεί να τα κάνει όλα σωστά και εγκλωβίζεται ανάμεσα στο τι νιώθει και στο τι πρέπει να νιώθει» δηλώνει η Αντιγόνη Μακρή, προσθέτοντας ότι θέλει περισσότερα γυρίσματα στο Γαλαξίδι.

Ο Γιάννης Σίντος λέει ότι ο Στέφανος έχει αρχίσει να υποψιάζεται περισσότερα πράγματα, και τονίζει ότι η αγάπη του κόσμου είναι μεγάλη «οι άνθρωποι εδώ μας περιμένουν και μας δείχνουν την αγάπη τους, έχουν αγκαλιάσει τη σειρά και τους χαρακτήρες».

Η Χρύσα Βακάλη, ένα νέο πρόσωπο που έκανε την εμφάνισή του στον «Άγιο έρωτα», μιλά για το ρόλο της «είμαι η Φανή και θα γνωρίσω την Πετρούλα και τον πατέρα Νικόλαο. Από τη γνωριμία μας η ζωή μας θα αλλάξει, σίγουρα κάτι θα δημιουργηθεί και θα δούμε πόσο θα ταραχτούν τα νερά».

Η Μαρία Παπαφωτίου εύχεται να συνεχίσουν να γίνονται τέτοιες δουλειές «και για εμάς που τις ζούμε και για εσάς που τις βλέπετε και τις αγκαλιάζετε».

Στα γυρίσματα της σειράς στην Άμφισσα, βρέθηκε και ο Δήμαρχος Δελφών Παναγιώτης Ταγκαλής, «είναι μεγάλη μας χαρά να σας φιλοξενούμε στην πρωτεύουσα του Δήμου Δελφών, είναι μια πόλη με παραδοσιακό χαρακτήρα και εξαιρετικές γωνιές και νομίζουμε ότι θα προσδώσει κάτι το ιδιαίτερο στην πολύ ωραία σειρά σας».

Όπως επισημαίνει ο Αντιδήμαρχος Δήμου Δελφών Δημοτικής Ενότητας Άμφισσας, Νικόλαος Λουπάκος, «η Άμφισσα είναι μια πόλη που έχει ιστορία στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση».

Δείτε το ρεπορτάζ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μάριος Θεμιστοκλέους: Βελτιώνουμε τις συνθήκες για τους ογκολογικούς ασθενείς και μειώνουμε τις αναμονές

3 τροφές που αποτοξινώνουν φυσικά τα νεφρά, σύμφωνα με ειδικό

Αντίθετος σε μείωση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο ο Στουρνάρας

Χατζηδάκης: Οι 7 προτεραιότητες της κυβέρνησης για το 2026 – «Μεγαλύτερη σοβαρότητα, διότι ό,τι χτίζεται με κόπο μπορεί να ...

Μυστηριώδη μπλε σκυλιά εμφανίστηκαν στην απαγορευμένη ζώνη του Τσερνόμπιλ

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τη γάτα στην εικόνα σε 6 δευτερόλεπτα
περισσότερα
16:31 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

Παιχνίδια Εκδίκησης: Η Μάγια εγκαταλείπει τον Άγη, απόψε στις 22:30 στον ΑΝΤ1

Τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» ανοίγουν αυλαία απόψε στις 22:30, στον ΑΝΤ1, και γράφουν την Τελευταί...
15:30 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

Τα Φαντάσματα: Τα μυστικά των περίτεχνων κοστουμιών τους

Η δημιουργία και η επιλογή των υλικών για την κατασκευή των περίτεχνων κοστουμιών των εννέα ξε...
14:45 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

Grand Hotel: Ο Αλέξανδρος απειλεί ανοιχτά τον Άρη

Επεισοδιακές εξελίξεις στο νέο επεισόδιο της σειράς “Grand Hotel” απόψε στις 21:00...
11:34 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

Τηλεθέαση (4/11): Τι νούμερα έκαναν οι Ράδιο Αρβύλα

Μετά την εκρηκτική πρεμιέρα τους, οι «Ράδιο Αρβύλα» κατέκτησαν χθες ξανά την κορυφή, με εντυπω...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς