Άγιος έρωτας: Η Χριστίνα εκβιάζει τον Μαρκόπουλο

Νέο επεισόδιο στον Άγιο Έρωτα απόψε. Η Χλόη ζητά τη βοήθεια του πατρός Νικολάου για να σώσει την κόρη της, ο Γιάννος ξεσπά την οργή του στην Πόπη και η Χριστίνα παίζει το τελευταίο της χαρτί με τον Μαρκόπουλο.

Τι θα δούμε αναλυτικά:

Ο Αντρέας προσπαθεί να βοηθήσει τη Χριστίνα, αλλά εκείνη δεν του ανοίγει τα χαρτιά της. Η Αναστασία αντιμετωπίζει μια απρόσμενη συμπεριφορά από τη Χριστίνα, όταν εκείνη μαθαίνει ότι είναι έγκυος στο παιδί του Χάρη.

Παράλληλα, η Σοφία συγκρούεται με την Δώρα, καθώς βλέπει ότι έρχεται κοντά με τον πατέρα της. Η Χλόη και ο Αργύρης, με τη βοήθεια του πατέρα Νικόλαου, φέρνουν την μικρή Ελευθερία στη Στέρνα. Εν τω μεταξύ, ο Γιάννος, μη βρίσκοντας την Ελευθερία, ξεσπάει στην Πόπη. Ο Παύλος βρίσκεται μπροστά σε μια πολύ δυσάρεστη έκπληξη, όταν η Χριστίνα παίζει το τελευταίο της χαρτί απέναντί του, προκειμένου να σώσει τον Χάρη, ενώ η Σοφία καταφεύγει σε ακραίες λύσεις, προκειμένου να βγάλει από τη ζωή του Χάρη την Αναστασία.

