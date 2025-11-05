Γεωργιάδης σε Νατσιό στη Βουλή: «Φέρνετε ψεύτικες φωτογραφίες από το διαδίκτυο, είστε λαϊκιστές»

Enikos Newsroom

πολιτική

Άδωνις Γεωργιάδης

Για λαϊκισμό, έλλειψη σοβαρότητας και για διασπορά ψευδών ειδήσεων -που διακινούνται στο Διαδίκτυο- εντός του Κοινοβουλίου, κατηγόρησε τον Δημήτρη Νατσιό, ο Άδωνις Γεωργιάδης, όταν ο πρόεδρος της «Νίκης» παρουσίασε στην Ολομέλεια φωτογραφία με τον υπουργό Υγείας να φοράει μπλουζάκι με επιγραφή «όποιος ψηφίζει ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, ψηφίζει ψεύτες και κλέφτες».

Ο κ. Γεωργιάδης, αφού ενημέρωσε ότι αυτή η φωτογραφία είναι ψεύτικη, είπε προς τον κ. Νατσιό ότι είναι ολόκληρος πρόεδρος κόμματος και παρουσιάζει στη Βουλή ψεύτικη φωτογραφία που παρουσιάζει [σ.σ.: τον υπουργό] να φοράει μπλουζάκι που δεν έχει φορέσει ποτέ του» και απευθύνθηκε στο Σώμα λέγοντας: «Από κει και πέρα καταλαβαίνει κανείς την σοβαρότητα και περί τίνος στην πραγματικότητα πρόκειται».

Εξάλλου, ο κ. Γεωργιάδης απάντησε στον κ. Νατσιό, σχετικώς με τα όσα υποστήριξε για τα ΕΛΤΑ και τού καταλόγισε λαϊκισμό αφού, όπως είπε, «ένα κόμμα πιο δεξιό από τη ΝΔ, χρησιμοποιεί αριστερίστικα επιχειρήματα».

Ανέφερε συγκεκριμένα και απευθυνόμενος προς τον πρόεδρο του κόμματος: «Παρουσιάζετε το κλείσιμο καταστημάτων μιας επιχείρησης ταχυδρομικών υπηρεσιών, σαν προσπάθεια και συνωμοσία απαξίωσης της ελληνικής, όταν ξέρετε ότι τέτοια καταστήματα κλείνουν σωρηδόν σε όλο τον κόσμο. Δείξετε μου μια επιχείρηση που ανοίγει ταχυδρομικά καταστήματα σε όλο τον κόσμο. Δεν υπάρχει ούτε μία. Αν δεν τα εξηγήσουμε αυτά στον κόσμο ώστε να τα καταλάβει, θα τον τρελάνουμε».

Τέλος παρατήρησε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι «το μεγαλύτερο πρόβλημα και η μεγαλύτερη απογοήτευση από την παρουσία της “Νίκης” είναι αυτή: θα περίμενε να ασκεί σοβαρή αντιπολίτευση αλλά κάθε φορά ανακυκλώνει ό,τι πιο λαϊκίστικο και αριστερίστικο που αν δεν ξέρει ποιος μιλάει νομίζει ότι μιλάει η Πλεύση Ελευθερίας. Κι αυτό είναι ντροπή».

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μάριος Θεμιστοκλέους: Βελτιώνουμε τις συνθήκες για τους ογκολογικούς ασθενείς και μειώνουμε τις αναμονές

3 τροφές που αποτοξινώνουν φυσικά τα νεφρά, σύμφωνα με ειδικό

Παπαθανάσης: Στο ΕΣΠΑ τα ανοιχτά κέντρα εμπορίου Δήμων Διδυμοτείχου και Λάρισας

Σπίτι μου ΙΙ: Ποιες αλλαγές εξετάζονται

Apple: Διαθέσιμη η web έκδοση του App Store – Τι περιλαμβάνει αυτό;

Τεστ προσωπικότητας: Ο εγκέφαλος που θα επιλέξετε αποκαλύπτει αν είστε οραματιστής, ρεαλιστής ή πραγματιστής
περισσότερα
14:35 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

Αλέξης Τσίπρας: Προδημοσίευση από τον πρόλογο του βιβλίου του – «Ήρθε η ώρα να ακουστεί και η δική μου φωνή»

Προδημοσίευση από τον πρόλογο του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα  “Ιθάκη” γίνεται στο site του Ινστι...
13:45 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

Κομισιόν σε Αυτιά: Δίνουμε 103 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα για σύνορα και μετανάστευση

Η Ελλάδα θα εισπράξει επιπλέον 103 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των συνόρων της και το μεταναστευ...
13:20 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

Κομισιόν: Η Ελλάδα κατέθεσε το επικαιροποιημένο σχέδιο δράσης για τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε σήμερα ότι οι ελληνικές Αρχές κατέθεσαν το επικαιροποιημένο σ...
13:18 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

Επίσκεψη Ζελένσκι στην Αθήνα εντός του Νοεμβρίου – Συνάντηση και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να επισκεφθεί την Αθήνα εντός του Νοε...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς