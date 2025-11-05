Μενίδι: Ξήλωσαν και έκλεψαν τις βρύσες από δημοτικό σχολείο – Βίντεο

Αντιμέτωποι με μία περίεργη κλοπή βρέθηκαν μαθητές και εκπαιδευτικοί του 18ου Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών στο Μενίδι, καθώς διαπίστωσαν ότι οι βρύσες από τον προαύλιο χώρο του σχολείου είχαν κάνει “φτερά”.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, συνολικά έξι βρύσες εξαφανίστηκαν, παρότι είχαν τοποθετηθεί μόλις μερικές ημέρες νωρίτερα. Η κλοπή έχει προκαλέσει σοβαρή αναστάτωση στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, καθώς η τοποθέτηση των βρυσών είχε γίνει με χρήματα των γονέων.

Οι αρχές ερευνούν ήδη την κλοπή, ενώ η σχολική κοινότητα ζητεί άμεση παρέμβαση για την επανατοποθέτηση των βρυσών ώστε να διασφαλιστεί η καθημερινή υγιεινή των μαθητών.