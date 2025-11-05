Ρόδος: Πήγε στο σχολείο να παραλάβει το παιδί του και έβρισε τη δασκάλα – Καταδικάστηκε σε φυλάκιση 14 μηνών

Enikos Newsroom

κοινωνία

Σχολεία θρανία

Ποινή φυλάκισης 14 μηνών, εξαγοράσιμη προς 10 ευρώ την ημέρα, επιβλήθηκε από το Μονομελές Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο Ρόδου σε 31χρονο αλβανικής καταγωγής, ο οποίος, όταν πήγε να παραλάβει το παιδί του από το σχολείο, εξύβρισε και απείλησε τη δασκάλα του.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι την περασμένη Παρασκευή 31 Οκτωβρίου σε δημοτικό σχολείο της πόλης της Ρόδου. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα rodiaki.gr, άμεσα κλήθηκε η αστυνομία στο σημείο, ενώ η δασκάλα προέβη σε μήνυση σε βάρος του πατέρα, ο οποίος και συνελήφθη.

Τη Δευτέρα, το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον 31χρονο αλλοδαπό  και του επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης 14 μηνών, ενώ με την ίδια απόφαση μετέτρεψε την ποινή προς 10 ευρώ την ημέρα με την έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη.

 

 

 

 

