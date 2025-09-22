Βοιωτία: «Θα επιστρέψω τα χρήματα» λέει η 62χρονη που έθαψε την μητέρα της για να παίρνει τη σύνταξή της – Τα αναπάντητα ερωτήματα

Αναπάντητα παραμένουν κρίσιμα ερωτήματα στην υπόθεση της 62χρονης, διευθύντριας ΚΕΠ, από το Κλειδί Βοιωτίας, η οποία ομολόγησε πως έθαψε την μητέρα της σε στάβλο, δίπλα στο σπίτι της, ώστε να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή της και επιδόματα. Αν και παραμένει άγνωστο εάν η άτυχη ηλικιωμένη απεβίωσε από φυσικά αίτια- όπως είπε η κόρη της- ή εάν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, η υπόθεση έχει προκαλέσει αίσθηση, ιδίως λόγω της ομολογίας της γυναίκας, η οποία απέδωσε τις πράξεις της σε σοβαρά οικονομικά προβλήματα και στη συνέχεια υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο όπου την είχε θάψει.

Ρεπορτάζ: Κωνσταντίνα Χαϊνά

Η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λαμίας, καλείται να λύσει το μυστήριο σχετικά με τον προσδιορισμό της αιτίας θανάτου, σε περίπτωση βέβαια που αυτό είναι εφικτό, αλλά και όσο είναι δυνατό, τον ακριβέστερο χρόνο του θανάτου της άτυχης ηλικιωμένης. Η 62χρονη από την πλευρά της, τον τοποθετεί το 2023 από παθολογικά αίτια, χωρίς ωστόσο να έχει προσδιορίσει το ακριβές χρονικό διάστημα. Την ίδια ώρα όμως, οι κάτοικοι του χωριού αλλά και ο γιος της, αναφέρουν πως δεν είχαν δει την ηλικιωμένη εδώ και τουλάχιστον 4-5 χρόνια, γεγονός το οποίο ερευνάται.

«Η μητέρα μου είχε κινητικά προβλήματα. Το καλοκαίρι του 2023 απεβίωσε στο σπίτι από παθολογικά αίτια. Εγώ αντιμετώπιζα σοβαρά οικονομικά προβλήματα, και έτσι απέκρυψα από τις Αρχές τον θάνατό της, για να συνεχίσω να λαμβάνω το επίδομα αναπηρίας και τη σύνταξή της», φέρεται να ισχυρίστηκε η 62χρονη ενώπιον των Αρχών.

Την ίδια ώρα, «γρίφο» αποτελεί για τις Αρχές ο φερόμενος ως συνεργός της 62χρονης, ο οποίος σύμφωνα με την ίδια ονομάζεται «Γιάννης», και την βοήθησε να μεταφέρουν την μητέρα της και να την θάψουν στον στάβλο που βρίσκεται κοντά στο σπίτι. Μέχρι στιγμής ωστόσο, παραμένει άφαντος.

Οι καταγγελίες για την 62χρονη

Παράλληλα, «παρόλο που υπήρχαν καταγγελίες το 2022-2023 για την συγκεκριμένη γυναίκα, όσον αφορά την συμπεριφορά της προς τους συναδέλφους της στο ΚΕΠ Οινοφύτων αλλά και σε πολίτες, και είχε ενημερωθεί τόσο ο δήμος από εμένα, όσο και το υπουργείο, η ίδια δεν κουνήθηκε από την θέση της Διευθύντριας, αλλά το μόνο που έκαναν, ήταν να την πηγαίνουν από ΚΕΠ σε ΚΕΠ» ανέφερε στο enikos.gr ο κ. Παναγιώτης Κοχύλης, Τ. Πρόεδρος Ομοσπ. ΚΕΠ ΠΟΣΕΚΕΠ & Σωματείου Εργαζομένων ΚΕΠ Αττικής & Στερεάς Ελλάδας.

Ο κ. Κοχύλης επισημαίνει πως αφού ολοκληρωθούν οι απαραίτητες ενέργειες και έρευνες, θα πρέπει να ελεγχθεί και εάν η ίδια είχε προχωρήσει σε διάφορες πλαστογραφήσεις, αφού παρόμοιες απάτες έχουν υπάρξει και στο παρελθόν. «Από την θέση της Διευθύντριας, η ίδια μπορούσε να κάνει τα πάντα, μέχρι και να πλαστογραφήσει την υπογραφή της μητέρας της για να συνεχίσει να παίρνει τα επιδόματα. Όλα αυτά πρέπει να ελεγχθούν, όπως και οι προηγούμενες καταγγελίες εις βάρος της. Δεν είναι δύσκολο να τα έχει κάνει όλα αυτά, το μόνο που χρειάζεται, είναι να έχει κωδικούς».

Έτσι, η έρευνα των Αρχών στρέφεται και ως προς τα ακριβή χρόνια που η 62χρονη εισέπραττε παράνομα την σύνταξη της νεκρής μητέρας της, όπως και το επίδομα αναπηρίας της, προκειμένου να διαπιστωθεί ακριβώς το παράνομο όφελος.

«Θα επιστρέψει τα χρήματα»

Σημειώνεται πως νωρίτερα σήμερα (22/09) η 62χρονη οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο, και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη. Όπως είπε ο δικηγόρος της κ. Νίκος Γεωργούσης στο enikos.gr, η ίδια θα προσπαθήσει να επιστρέψει τα χρήματα το συντομότερο δυνατό. «Ντρέπεται για ό,τι έχει κάνει. Ο λόγος που οδηγήθηκε σε αυτή την πράξη ήταν η μεγάλη οικονομική αδυναμία της. Η ίδια συνεργάστηκε με τις Αρχές και ομολόγησε από την πρώτη στιγμή και θα επιστρέψει τα χρήματα όταν μπορέσει. Δεν ξέρουμε ακριβώς ποιο είναι το πόσο μέχρι στιγμής».

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Η υπόθεση είδε το φως της δημοσιότητας, ύστερα από ανώνυμη καταγγελία που έγινε στον εισαγγελέα Θήβας. Πριν από μερικές μέρες, οι αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι της 62χρονης για να κάνουν έρευνα και η ίδια τους είπε ότι η μητέρα της λείπει, καλώντας τους να ξαναπάνε.

Οι αστυνομικοί επέστρεψαν και την επόμενη ημέρα και τότε η 62χρονη τους εμφάνισε ως μητέρα της μια 85χρονη γυναίκα με άνοια. Με την επιμονή των αστυνομικών αποκαλύφθηκε η αλήθεια, ότι δηλαδή επρόκειτο για μια γειτόνισσα, αφού η ίδια τους είπε το κανονικό όνομά της όταν την ρώτησαν, κι όχι αυτό της μητέρας της 62χρονης.