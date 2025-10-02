Βίντεο από τη δράση της σπείρας που εξαπατούσε ηλικιωμένους: Παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και λογιστές – Πάνω από 2 εκατ. η λεία

Μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε και έκλεβε κυρίως ηλικιωμένους. Τα μέλη της εμφανίζονταν ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ ή λογιστές. Τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκαν συντονισμένες έρευνες σε Άνω Λιόσια, Αχαρνές και Ζεφύρι, όπου συνελήφθησαν τρεις Έλληνες, ηλικίας 56, 39 και 22 ετών, μέλη της σπείρας.

Στη δικογραφία έχουν συμπεριληφθεί και άλλοι συνεργοί που έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται – ανάλογα με τη συμμετοχή τους – για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, διακεκριμένες κλοπές και απάτες, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ληστεία, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών, αλλά και για απείθεια.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η δράση της οργάνωσης ξεκίνησε τουλάχιστον από τα μέσα Ιουνίου 2025, με βασικό στόχο την απόσπαση χρημάτων και τιμαλφών από ηλικιωμένους. Τα μέλη είχαν χωριστεί σε δύο ομάδες: την «τηλεφωνική προσέγγιση», που λειτουργούσε από χώρο-στρατηγείο στα Άνω Λιόσια και το Ζεφύρι, και τις «ομάδες πεδίου» που παραλάμβαναν τα κλοπιμαία.

Η τηλεφωνική ομάδα, στην οποία συμμετείχαν άνδρες και γυναίκες, καλούσε ηλικιωμένους χρησιμοποιώντας στοιχεία από τηλεφωνικούς καταλόγους. Συστήνονταν ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ ή ως λογιστές και προφασίζονταν ανύπαρκτα προβλήματα, όπως δήθεν διαρροή ρεύματος ή πρόστιμο από την εφορία. Έπειθαν τα θύματα να βάζουν χρήματα και κοσμήματα σε αλουμινόχαρτο ή σε λεκάνη και να τα αφήνουν στο σημείο που τους υπεδείκνυαν. Εκεί αναλάμβαναν οι επιχειρησιακές ομάδες, που τα παραλάμβαναν.

Σε περιπτώσεις που τα θύματα αρνούνταν, οι δράστες χρησιμοποιούσαν ακόμη και βία, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία των ηλικιωμένων. Από τις 20 Ιουνίου έως τις 8 Σεπτεμβρίου 2025, η οργάνωση φέρεται να διέπραξε μία ληστεία και 47 κλοπές – εκ των οποίων πέντε σε επίπεδο απόπειρας – με συνολικό όφελος που ξεπερνά τα 2,18 εκατομμύρια ευρώ.

Οι έρευνες στις οικίες των συλληφθέντων, παρουσία δικαστικών λειτουργών, έφεραν στο φως πλήθος κατασχεθέντων. Μεταξύ αυτών βρέθηκαν 25 κινητά τηλέφωνα, καταγραφικό καμερών, όπλα όπως καραμπίνες, μαχαίρια και τσεκούρι, ηλεκτρονικές συσκευές, κοσμήματα, λίρες, ρολόγια, τρία αυτοκίνητα – ανάμεσά τους και το «επιχειρησιακό» όχημα – καθώς και 10.320 ευρώ σε μετρητά.

Παράλληλα, σε ξεχωριστές δικογραφίες συνελήφθησαν τρία ακόμη άτομα, ανάμεσά τους και ένας ανήλικος, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Χαρακτηριστικό είναι το περιστατικό με τον 22χρονο κατηγορούμενο, ο οποίος εντοπίστηκε να οδηγεί «επιχειρησιακό» αυτοκίνητο με δύο συνεπιβάτιδες και αρνήθηκε να σταματήσει σε έλεγχο.

Στην προσπάθειά του να διαφύγει πέταξε καρέκλα στους αστυνομικούς, όμως τελικά συνελήφθη. Στην κατοχή του βρέθηκε κινητό τηλέφωνο, ενώ σε μία από τις επιβάτιδες του οχήματος βρέθηκαν, κρυμμένα στα ρούχα της, 5.050 ευρώ, δύο χρυσές λίρες, χρυσαφικά και τραπεζική κάρτα. Η γυναίκα συνελήφθη και σε βάρος της σχηματίστηκε αυτοτελής δικογραφία και για μη έκδοση δελτίου ταυτότητας.

