Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη στη 45χρονη οδηγό της Porsche

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε εις βάρος της 45χρονης γυναίκας που οδηγούσε τη μαύρη Porsche, η οποία ενεπλάκη στο τροχαίο ατύχημα στη Θεσσαλονίκης-Μουδανιών, καταλήγοντας στον παράδρομο της Εθνικής Οδού και τραυματίζοντας δύο άτομα.

Συγκεκριμένα η οδηγός κατηγορείται για: Επικίνδυνη οδήγηση από την οποία μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για άνθρωπο, σωματική βλάβη από αμέλεια, εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος και οδήγηση μεταφορικού μέσου υπό την επίδραση ναρκωτικών, σύμφωνα με το grtimes.gr.

Η κατηγορούμενη παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ειδική ανακρίτρια όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία για να προετοιμάσει την υπεράσπιση της.

Νωρίτερα σήμερα το πρωί, οι δικηγόροι της προχώρησαν σε δηλώσεις στους δημοσιογράφους έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.

«Δεν υπάρχει καθόλου αλκοόλ στο αίμα. Είναι πεντακάθαρη η κοπέλα και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι έχει γίνει. Δεν υπάρχει καθόλου αιθανόλη. Το έχουμε ήδη στη δικογραφία και θα το παρουσιάσουμε», δήλωσε ο ένας εκ των δικηγόρων της Μιχαήλ Σανίδας, τονίζοντας ότι έχουν εμπιστοσύνη στις δικαστικές αρχές. Ο κ. Σανίδας επανέλαβε και σήμερα ότι δεν υπήρχε εγκατάλειψη του σημείου και πως η πελάτισσά του δεν κατάλαβε τι έγινε εξαιτίας του χτυπήματος που βίωσε.

«Όταν κάποιος χτυπάει είναι σε σοκ. Από πίσω σε άλλο όχημα ήταν η φίλη της και τη μάζεψε. Δεν κατάλαβε ότι χτύπησε. Aν η πελάτισσά μας οδηγούσε ένα Lada και έκανε παρέα με εμένα που είμαι άσημος, αυτή τη στιγμή δεν θα βρισκόμασταν εδώ», είπε ο συνήγορός της Κωνσταντίνος Οικονόμου.

Η κατάσταση των τραυματιών

Εξακολουθούν να νοσηλεύονται τα δύο άτομα που τραυματίστηκαν μετά το τροχαίο ατύχημα στην ΕΟ Θεσσαλονίκης-Μουδανιών, σύμφωνα με τη voria.gr.

Η 26χρονη οδηγός του δεύτερου οχήματος νοσηλεύεται σε ΜΕΘ, εξαιτίας του τραύματος που έχει στους πνεύμονες.

Ο 28χρονος σύντροφός της, επίσης θύμα του τροχαίου, βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση, νοσηλευόμενος σε κλινική, έχοντας κατάγματα σπονδύλων.

