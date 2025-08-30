Ρόδος: Νεκροί εντοπίστηκαν μια γυναίκα μετανάστρια και ένα παιδί στην παραλία Μαύρος Κάβος

Enikos Newsroom

κοινωνία

Ρόδος: Νεκροί εντοπίστηκαν μια γυναίκα μετανάστρια και ένα παιδί στην παραλία Μαύρος Κάβος

Τραγική κατάληξη είχε η προσπάθεια μιας γυναίκας και ενός μικρού παιδιού να φτάσουν στην Ελλάδα από τα παράλια της Τουρκίας, μέσω κυκλώματος διακίνησης παράνομων μεταναστών, καθώς εντοπίστηκαν νεκροί στην παραλία Μαύρος Κάβος στην Ρόδο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ροδιακής» οι δύο τους ξεκίνησαν από τα παράλια της Τουρκίας μαζί με άλλα δέκα άτομα τα οποία κατάφεραν κι αποβιβάστηκαν σήμερα το πρωί στην συγκεκριμένη παραλία.

Ωστόσο δεν τα κατάφεραν όλοι να βγουν ζωντανοί στη ξηρά, καθώς πληροφορίες που μεταδίδει το ίδιο τοπικό Μέσο, αναφέρουν ότι το σκάφος που τους μετέφερε τους άφησε σε μικρή απόσταση από την παραλία και έφυγε και πάλι στα ανοιχτά.

Ήδη της υπόθεσης έχει επιληφθεί το προσωπικό του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου με τη συνδρομή της αστυνομίας και διενεργείται προανάκριση για να διαπιστωθούν όλες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η άτυχη γυναίκα και το παιδί βρήκαν τραγικό θάνατο.

