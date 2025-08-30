Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα η 45χρονη οδηγός της Porsche – «Δεν βρέθηκε αλκοόλ στο αίμα της» λένε οι δικηγόροι της

Enikos Newsroom

κοινωνία

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα η 45χρονη οδηγός της Porsche – «Δεν βρέθηκε αλκοόλ στο αίμα της» λένε οι δικηγόροι της

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (30/08) η 45χρονη επιχειρηματίας που οδηγούσε την Porsche, η οποία ενεπλάκη στο τροχαίο ατύχημα στη Θεσσαλονίκης-Μουδανιών, καταλήγοντας στον παράδρομο της Εθνικής Οδού και τραυματίζοντας δύο άτομα.

Η 45χρονη συνελήφθη χθες, 6 περίπου ώρες μετά το τροχαίο. Αν και είχε γίνει γνωστό ότι η 45χρονη βρέθηκε θετική στο αλκοτέστ, σύμφωνα με τους συνηγόρους της στις αιματολογικές εξετάσεις δεν ανιχνεύθηκε αλκοόλ.

«Δεν υπάρχει καθόλου αλκοόλ στο αίμα»

«Δεν υπάρχει καθόλου αλκοόλ στο αίμα. Είναι πεντακάθαρη η κοπέλα και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι έχει γίνει. Δεν υπάρχει καθόλου αιθανόλη. Το έχουμε ήδη στη δικογραφία και θα το παρουσιάσουμε», δήλωσε ο ένας εκ των δικηγόρων της Μιχαήλ Σανίδας, τονίζοντας ότι έχουν εμπιστοσύνη στις δικαστικές αρχές. Ο κ. Σανίδας επανέλαβε και σήμερα ότι δεν υπήρχε εγκατάλειψη του σημείου και πως η πελάτισσά του δεν κατάλαβε τι έγινε εξαιτίας του χτυπήματος που βίωσε.

«Όταν κάποιος χτυπάει είναι σε σοκ. Από πίσω σε άλλο όχημα ήταν η φίλη της και τη μάζεψε. Δεν κατάλαβε ότι χτύπησε. Aν η πελάτισσά μας οδηγούσε ένα Lada και έκανε παρέα με εμένα που είμαι άσημος, αυτή τη στιγμή δεν θα βρισκόμασταν εδώ», είπε ο συνήγορός της Κωνσταντίνος Οικονόμου.

Στη ΜΕΘ η 26χρονη που τραυματίστηκε, καλύτερα ο 28χρονος

Εν τω μεταξύ, η 26χρονη που τραυματίστηκε στο τροχαίο νοσηλεύεται σε ΜΕΘ, εξαιτίας του τραύματος που έχει στους πνεύμονες. Ο 28χρονος σύντροφός της, επίσης θύμα του τροχαίου, βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση, νοσηλευόμενος σε κλινική, έχοντας κατάγματα σπονδύλων.

Μετά και τις χθεσινές υπόνοιες των συνηγόρων της 45χρονης επιχειρηματία, σχετικά με τον τρόπο που η ίδια τραυματίστηκε, η ΕΛΑΣ ερευνά και το ενδεχόμενο να ήταν άλλος πίσω από το τιμόνι του πολυτελούς οχήματος τη στιγμή του ατυχήματος.

13:47 , Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

Ηράκλειο: Συνελήφθη 40χρονος για διάρρηξη και κλοπή σε δύο ναούς

Συνελήφθη την Παρασκευή (29/8), ένας 40χρονος για κλοπή σε ναούς στο  Ηράκλειο από όπου φέρετα...
13:32 , Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

Τροχαίο στο Κιλιμάντζαρο: «Ο φίλος μου είχε εγκλωβιστεί στα σίδερα, ούρλιαζε για βοήθεια» – Πώς η αφρικανική εμπειρία μετατράπηκε σε εφιάλτη για μια παρέα Ελλήνων

Αν και η Τανζανία αποτελεί τη χώρα των σαφάρι, αφού συνδυάζει την άγρια τροπική ομορφιά με την...
13:29 , Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

Ηράκλειο: 12χρονος έπεσε από μπαλκόνι 1ου ορόφου οικοδομής

Ένα 12χρονο αγοράκι βρέθηκε στο κενό, όταν έπεσε από ύψος 3 μέτρων από μπαλκόνι πρώτου ορόφου ...
13:04 , Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

Σχολεία: Από τον Νοέμβριο το μάθημα της κολύμβησης για τους μαθητές Γ' και Δ' Δημοτικού – Πού και πώς θα γίνεται

Από τον ερχόμενο Νοέμβριο, ένα νέο μάθημα μπαίνει στο πρόγραμμα των σχολείων και υπόσχεται να ...
