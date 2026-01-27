Τρίκαλα: Νέο ηχητικό ντοκουμέντο από την έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα»

Η ισχυρή έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα καταγράφεται σε νέο ηχητικό ντοκουμέντο που βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Η στιγμή της έκρηξης, στις 4:55 τα ξημερώματα της Δευτέρας (26/1), καταγράφηκε σε κάμερα ασφαλείας στην Αγία Μονή Τρικάλων, σε απόσταση περίπου 8 χλμ. από το εργοστάσιο, όπου έχασαν την ζωή τους πέντε εργαζόμενες γυναίκες. Τα περισσότερα θύματα ήταν μητέρες που εργάζονταν νύχτα για να φροντίζουν τα παιδιά τους την ημέρα.

Ο εκκωφαντικός ήχος έχει καταγραφεί από πολλές κάμερες ασφαλείας και σε απόσταση πάνω των 10 χλμ., ενώ στο βίντεο που μεταδίδει η ιστοσελίδα trikalaola.gr ακούγεται καθαρά δίδυμη έκρηξη.

Σημειώνεται ότι το πλάνο στο βίντεο επαναλαμβάνεται τρεις φορές.

Δείτε το βίντεο: