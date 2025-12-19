Θεσσαλονίκη: Πατέρας εγκαλεί τον Ιατρικό Σύλλογο για ποινές «χάδι» σε γιατρό που κατηγορείται για τον θάνατο του παιδιού του

Σύνοψη από το

  • Αντιδράσεις προκάλεσε η απόφαση του εισαγγελέα να θέσει στο αρχείο την έρευνα για ενδεχόμενες ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου, που φέρεται να μην έλεγξε πειθαρχικά τον γιατρό. Ο πατέρας της 14χρονης κατέθεσε προσφυγή, καθώς ο γιατρός κατηγορείται για τον θάνατο της κόρης του και έχει καταδικαστεί για τον θάνατο άλλων δύο ατόμων.
  • Η μοναδική ποινή για τον γιατρό ήταν μία επίπληξη και ένα πρόστιμο 1.000 ευρώ, επειδή δεν πήρε την έγγραφη συναίνεση για την επέμβαση της ανήλικης. Με βούλευμα, το δικαστικό συμβούλιο του απαγορεύει να χειρουργεί μέχρι να ολοκληρωθεί η δίκη.
  • Ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης δεν έλεγξε πειθαρχικά τον γιατρό παρά την κατηγορία για τον θάνατο της 14χρονης για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Επίσης δεν ελέγχθηκε για τις καταδίκες του για τον θάνατο άλλων δύο ανθρώπων ύστερα από επεμβάσεις.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

γιατρός

Αντιδράσεις προκάλεσε η απόφαση του εισαγγελέα να θέσει στο αρχείο την έρευνα για ενδεχόμενες ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου, που φέρεται να μην έλεγξε πειθαρχικά τον γιατρό, ο οποίος κατηγορείται για τον θάνατο 14χρονης ύστερα από επέμβαση γαστρικού δακτυλίου και έχει καταδικαστεί για τον θάνατο ακόμα δύο ατόμων.

Ο πατέρας της ανήλικης κατέθεσε προσφυγή την ώρα, που η δίκη είναι σε εξέλιξη, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η έρευνα είχε ξεκινήσει από δημοσιεύματα αλλά και μήνυση, που είχε κατατεθεί από τον πατέρα της 14χρονης. Η μοναδική ποινή ήταν μία επίπληξη και ένα πρόστιμο 1.000 ευρώ, επειδή ο γιατρός δεν πήρε την έγγραφη συναίνεση για την επέμβαση της ανήλικης.

Με το βούλευμα, το δικαστικό συμβούλιο του απαγορεύει να χειρουργεί μέχρι να ολοκληρωθεί η δίκη στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών, όπου από σήμερα καταθέτουν οι πραγματογνώμονες.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης δεν έλεγξε πειθαρχικά τον γιατρό παρά την κατηγορία για το θάνατο της 14χρονης και μάλιστα για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Επίσης για τις καταδίκες του για τον θάνατο άλλων δύο ανθρώπων ύστερα από επεμβάσεις τοποθέτησης γαστρικού δακτυλίου.

Η δίκη διακόπηκε για να συνεχιστεί με καταθέσεις μαρτύρων.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

«Η σούπερ» γρίπη εξαπλώνεται στην Ευρώπη-Στοιχεία από το ECDC για την αποτελεσματικότητα του εμβολίου

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση κατά 1,7% των επαγγελματιών υγείας το 2024

Η απάντηση της κυβέρνησης στα αιτήματα των αγροτών: 16 έχουν ικανοποιηθεί, 4 βρίσκονται υπό επεξεργασία και 7 δεν είναι εφι...

Μισθολογική διαφάνεια: Το 68% των εργαζομένων αγνοεί τη νέα οδηγία – Αναλυτικά τα στοιχεία έρευνας

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
18:54 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Λάρισα: Ασθενοφόρο έπεσε πάνω σε κλούβα της ΕΛ.ΑΣ στον Πλατύκαμπο – Τραυματίστηκε ο συνοδηγός – ΒΙΝΤΕΟ

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (19/12), στον Πλατύκαμπο Λάρισας, όταν ι...
18:48 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Τέμπη: Διεκόπη για τις 9 Ιανουαρίου η δίκη για τα χαμένα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας – «Απαιτούμε να μας σέβονται»

Ορισμένοι μόνο συγγενείς, και για συγκεκριμένα αδικήματα, θα μπορούν να παρασταθούν ως πολιτικ...
18:43 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Hellenic Train: Αλλαγές και καταργήσεις δρομολογίων λεωφορείων λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων

Δεν θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια των λεωφορείων C2571 και C2572 στη διαδρομή Βόλος-Λάρισα...
18:15 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Κερατσίνι: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας απέτρεψε κλοπή μηχανών – Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι

Συνελήφθησαν το απόγευμα της Πέμπτης (18/2) στο Κερατσίνι, τρεις ανήλικοι 15 και 16 ετών, κατη...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα