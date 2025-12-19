Θεσσαλονίκη: Πατέρας εγκαλεί τον Ιατρικό Σύλλογο για ποινές «χάδι» σε γιατρό που κατηγορείται για τον θάνατο του παιδιού του

Αντιδράσεις προκάλεσε η απόφαση του εισαγγελέα να θέσει στο αρχείο την έρευνα για ενδεχόμενες ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου, που φέρεται να μην έλεγξε πειθαρχικά τον γιατρό, ο οποίος κατηγορείται για τον θάνατο 14χρονης ύστερα από επέμβαση γαστρικού δακτυλίου και έχει καταδικαστεί για τον θάνατο ακόμα δύο ατόμων.

Ο πατέρας της ανήλικης κατέθεσε προσφυγή την ώρα, που η δίκη είναι σε εξέλιξη, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η έρευνα είχε ξεκινήσει από δημοσιεύματα αλλά και μήνυση, που είχε κατατεθεί από τον πατέρα της 14χρονης. Η μοναδική ποινή ήταν μία επίπληξη και ένα πρόστιμο 1.000 ευρώ, επειδή ο γιατρός δεν πήρε την έγγραφη συναίνεση για την επέμβαση της ανήλικης.

Με το βούλευμα, το δικαστικό συμβούλιο του απαγορεύει να χειρουργεί μέχρι να ολοκληρωθεί η δίκη στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών, όπου από σήμερα καταθέτουν οι πραγματογνώμονες.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης δεν έλεγξε πειθαρχικά τον γιατρό παρά την κατηγορία για το θάνατο της 14χρονης και μάλιστα για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Επίσης για τις καταδίκες του για τον θάνατο άλλων δύο ανθρώπων ύστερα από επεμβάσεις τοποθέτησης γαστρικού δακτυλίου.

Η δίκη διακόπηκε για να συνεχιστεί με καταθέσεις μαρτύρων.