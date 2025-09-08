Θεσσαλονίκη: Αθώοι οδηγός και ιδιοκτήτης νταλίκας για εκατοντάδες τελάρα με σταφύλια που «πλημμύρισαν» τον κόμβο Μουδανιών

Αθώοι για τα σταφύλια που κατέληξαν στο οδόστρωμα, πέφτοντας από νταλίκα κατά την είσοδό της στην Περιφερειακό Οδό της Θεσσαλονίκης, από τον κόμβο Μουδανιών (Κ-12), κρίθηκαν ο 58χρονος οδηγός και ένας 62χρονος ιδιοκτήτης του συγκεκριμένου βαρέως οχήματος.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το περιστατικό συνέβη την τελευταία Κυριακή του Αυγούστου, με αποτέλεσμα να επικρατήσει για αρκετή ώρα κυκλοφοριακή συμφόρηση στην περιοχή και μάλιστα σε ώρα αιχμής, λόγω της επιστροφής των εκδρομέων.

Ο οδηγός και ιδιοκτήτης της νταλίκας – που εκτελούσε δρομολόγιο από Χαλκιδική προς Δράμα μεταφέροντας εκατοντάδες τελάρα με σταφύλια – είχαν παραπεμφθεί να δικαστούν στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, για παρακώλυση συγκοινωνιών και κατά περίπτωση για επικίνδυνη οδήγηση.

«Το εμπόρευμα φορτώθηκε σωστά, το όχημα δεν ήταν υπέρβαρο, ήταν μία κακή στιγμή», απολογήθηκε ο οδηγός, ο οποίος ανέφερε ότι τα τελάρα «γλίστρησαν» λόγω της «απρόβλεπτης» κλίσης του δρόμου κι επειδή η συγκεκριμένη ποικιλία των σταφυλιών παράγει «υγρά». Ο ιδιοκτήτης, από την πλευρά του, είπε ότι στα 40 και πλέον χρόνια της επαγγελματικής του δραστηριότητας δεν του συνέβη ποτέ ανάλογο περιστατικό. «Προκλήθηκε μετατόπιση φορτίου, λόγω της στροφής», ανέφερε.

Με το σκεπτικό ότι οι δύο άνδρες προέβησαν σε όλες εκείνες τις ενέργειες προκειμένου να αποκατασταθεί το πρόβλημα, που δημιουργήθηκε στον δρόμο, το δικαστήριο αποφάσισε την αθώωσή τους.

