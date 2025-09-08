Επεισοδιακό μνημόσυνο στη Θεσσαλονίκη – Ο καβγάς μεταξύ συγγενών και το αυτόφωρο

Με επεισοδιακό τρόπο έληξε ένα μνημόσυνο, που τελέστηκε την Κυριακή (8/9) σε ιερό ναό της ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Σε χώρο του ναού, ξέσπασε καβγάς ανάμεσα σε συγγενικά πρόσωπα, με αποτέλεσμα ένα ανδρόγυνο να καταλήξει στο αυτόφωρο, έπειτα από καταγγελία που προηγήθηκε, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Οι δύο συλληφθέντες, ένας 55χρονος και η 54χρονη γυναίκα του, παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, με τις κατηγορίες της ενδοοικογενειακής απλής σωματικής βλάβης και της απειλής -ανάλογα με την περίπτωση.

Η δίκη αναβλήθηκε και οι δύο κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι.