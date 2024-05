Συνέδριο «Δημογραφικό 2024 – Εθνική προτεραιότητα» – Καραβίας: Είναι η νούμερο ένα πρόκληση που θα αντιμετωπίσουμε σε μεσομακροπρόθεσμο επίπεδο

H Eurobank ανέλαβε μία πρωτοβουλία να συμβάλει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μία εθνική πρόκληση για τη χώρα μας τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας κατά τον χαιρετισμό του στο συνέδριο για το Δημογραφικό που διοργανώνουν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Next is Now και η Dome Consulting με τίτλο «Δημογραφικό 2024-Εθνική προτεραιότητα».

Του Θάνου Μωριάτη

“Είναι η νούμερο ένα πρόκληση που θα αντιμετωπίσουμε σε μεσομακροπρόθεσμο επίπεδο. Η δυναμική της κοινωνίας έχει απόλυτη σχέση με τον πληθυσμό” επεσήμανε χαρακτηριστικά τονίζοντας ότι αποτελεί μεγάλη χαρά για την τράπεζα που έχει καταστεί μόνιμη χορηγός του συνεδρίου για το δημογραφικό.

“Θεωρούμε ότι έχουμε συμβάλλει ώστε να υπάρξει μία ευρύτερη κατανόηση του ποβλήματος και να αναδειχθεί στο δημόσιο διάλογο. Για ένα τόσο σύνθετο πρόβλημα ο πρώτος λόγος αναλογεί στην πολιτεία, αλλά και ο ιδιωτικός τομέας πρέπει και μπορεί να παίξει έναν ρόλο στην αντιμετώπιση της πρόκλησης αυτής” προσέθεσε.

