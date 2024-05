Συνέδριο «Δημογραφικό 2024 – Εθνική Προτεραιότητα» – Μητσοτάκης: H κυβέρνηση αγκαλιάζει και στηρίζει τις νέες οικογένειες – Θα ακολουθήσουν πολλά περισσότερα

H κυβέρνηση αγκαλιάζει και στηρίζει τις νέες οικογένειες, και θα ακολουθήσουν πολλά περισσότερα επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο συνέδριο για το Δημογραφικό που διοργανώνουν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Next is Now και η Dome Consulting με τίτλο «Δημογραφικό 2024-Εθνική προτεραιότητα».

Της Αργυρώς Μαυρούλη και του Θάνου Μωριάτη

Όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός, η κυβέρνηση αναγνωρίζει πόσο σημαντικό και πολυσύνθετο πρόβλημα είναι το ζήτημα του δημογραφικού και ως εκ τούτου το αντιμετωπίζει ολιστικά. Όπως ανέφερε, το δημογραφικό δεν συσχετίζεται με τον πλούτο μίας χώρας αλλά έχει πολλές πτυχές. Ξεκαθάρισε ότι είναι εξίσου σημαντική η αύξηση των γεννήσεων αλλά και η ποιοτική γήρανση.

“Θα επέλεγα τη στήριξη της ελληνικής οικογένειας ώστε να γίνει για την ελληνική οικογένεια πιο εύκολο να κάνει και να μεγαλώσει παιδιά. Η αναδιάταξη όλων των πολιτικών μας για να στηρίξουμε τις νέες οικογένειες είναι η πρώτη μας προτεραιότητα” ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης τονίζοντας ότι το δημογραφικό είναι ζήτημα κοινωνικό, οικονομικό και εθνικό.

Αναφερόμενος στην επιδοματική πολιτική, σημείωσε ότι είναι ιδιαίτερα στοχευμένη στις οικογένειες με παιδιά. “Αυξήσαμε το επίδομα γέννησης, περισσότερα φορολογικά κίνητρα, προγράμματα που έχουν να κάνουν με τη στέγη” είπε και προσέθεσε ότι “Θα περιμένετε και μετά τις εκλογές και άλλες πρωτοβουλίες πάνω σε αυτό”.

“Είναι πιο δύσκολο να πείσεις κάποιον που δεν έχει παιδί να κάνει. Μπορείς όμως να εστιάσεις στις οικογένειες που έχουν ήδη ένα παιδί και γνωρίζουν την συναισθηματική ολοκλήρωση που φέρνει η απόκτηση της οικογένειας” σημείωσε χαρακτηριστικά, φέρνοντας ως παράδειγμα υποστήριξης των οικογενειών να έχουν πρόσβαση σε περισσότερες δωρέαν παιδιατρικές εξετάσεις.

Παράλληλα αναφέρθηκε και στη σημασία της στήριξης της εργαζόμενης μητέρας. “Η γυναίκα είναι αυτή που η απόφαση είναι πρωτίστως δική της. Μία γυναίκα να νιώθει ότι έχει μία στήριξη που πηγαίνει πέρα από μία στήριξη της παραδοσιακής δομής. Βρεφονηπιακοί σταθμοί για όλους και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Η διεύρυνση του ολοήμερου σχολείου είναι προτεραιότητά μας” επεσήμανε.

Ο πρωθυπουργός τόνισε και τη σημασία της “ενεργούς γήρανσης”. “Από τις πιο σημαντικές μεταρρυθμίσεις που κάναμε είναι η δυνατότητα που δώσαμε στους συνταξιούχους να μπορούν να εργάζονται χωρίς να κόβεται η σύνταξή τους. Άνθρωποι που θέλουν να εργάζονται πρέπει να έχουν την δυνατότητα να εργάζονται” τόνισε ενώ προσέθεσε ότι το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης είναι πρωτίστως αναδιανεμητικό. “Κάνουμε κινήσεις ώστε να δώσουμε μία πιο κεφαλαιοποιητική διάσταση”, είπε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατέληξε επισημαίνοντας ότι είναι “Είναι πολύ σημαντικό οι οικογένειες στην περιφέρεια και τα απομονωμένα μέρη να αισθάνονται ότι έχουν τις ίδιες παροχές και την ίδια ποιότητα με αυτές που βρίσκονται στις μεγάλες πόλεις”.

Πλατινένιος χορηγός Eurobank, Χρυσός Χορηγός ΔΕΗ, Ασημένιοι Χορηγοί OSMOS, QUALCO, COSMOTE, ΔΕΠΑ, χορηγοί ΔΕΛΤΑ, ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, ΑΔΜΗΕ, Αθηναϊκή Ζυθοποιΐα, Motor Oil, Μουστάκας, DENTSU, Υγεία, Μητέρα. Υπό την αιγίδα του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και την υποστήριξη της περιφέρειας Αττικής.