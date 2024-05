Συνέδριο «Δημογραφικό 2024 – Εθνική Προτεραιότητα» – Χατζηνικολάου: Απειλή για την οικονομία και την κοινωνία το δημογραφικό πρόβλημα

Το δημογραφικό πρόβλημα αποτελεί τον υπ΄ αριθμόν 1 εθνικό κίνδυνο, συνιστά απειλή για την οικονομία και ευρύτερα για την ελληνική κοινωνία και για να το αντιμετωπίσουμε απαιτούνται δράση και συστράτευση δυνάμεων επεσήμανε ο εκδότης και διευθυντής της RealNews, Νίκος Χατζηνικολάου, στο συνέδριο για το Δημογραφικό που διοργανώνουν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Next is Now και η Dome Consulting με τίτλο «Δημογραφικό 2024-Εθνική προτεραιότητα».

Του Θάνου Μωριάτη

Όπως ανέφερε, ο πληθυσμός της Ελλάδας –καθώς οι γεννήσεις φθίνουν- συνεχώς μειώνεται αριθμητικά και εκτιμάται ότι έως το 2050 θα έχει μειωθεί επιπλέον κατά τουλάχιστον 1 εκατομμύριο ανθρώπους. “Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με τις προβλέψεις των επιστημόνων, η ηλικιακή ομάδα 15 έως 65 ετών στη χώρα μας, αυτή δηλαδή που παράγει, καταναλώνει και στηρίζει τις υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες, έως το 2050 δεν θα είναι σε θέση να καλύψει επαρκώς τις ανάγκες του υπόλοιπου πληθυσμού” τόνισε χαρακτηριστικά.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Χατζηνικολάου, “οι δημογραφικές τάσεις που έχουν διαμορφωθεί σήμερα και η πληθυσμιακή συρρίκνωση της χώρας αποτελούν ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια του ασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού συστήματός της και συνιστούν απειλή για τη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας και την ευημερία της κοινωνίας”.

“Η σημερινή κυβέρνηση έχει αντιληφθεί την εθνική σημασία του δημογραφικού ζητήματος και για τον λόγο αυτό έχει θέσει την εκπόνηση και εφαρμογή ενός εθνικού σχεδίου για την αντιμετώπισή του στην κορυφή της ατζέντας της. Επίσης, υπάρχουν και αξιοσημείωτες ιδιωτικές πρωτοβουλίες που κινούνται στην κατεύθυνση της αντιμετώπισης του δημογραφικού προβλήματος. Αυτά όμως δεν αρκούν. Για την αντιμετώπιση αυτής της εθνικής απειλής χρειάζεται πανστρατιά. Για να ανατρέψουμε τις δυσμενείς δημογραφικές τάσεις στη χώρα μας πρέπει να κινητοποιηθούν όλοι οι πολιτικοί φορείς, η τοπική αυτοδιοίκηση, η επιστημονική κοινότητα, ο ιδιωτικός τομέας και η κοινωνία των πολιτών” κατέληξε.

