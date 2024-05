Final Four 2024: Η απολογία της Euroleague και της γερμανικής αστυνομίας στον Αταμάν – Η θέση του Παναθηναϊκού

Με τον χειρότερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε το Final-4 της Eurolague στο Βερολίνο, καθώς η αποστολή του Παναθηναϊκού αντιμετώπισε προβλήματα κατά την άφιξή της στη Γερμανία.

Συγκεκριμένα, τόσο κατά τη διάρκεια της αναχώρησης από το αεροδρόμιο του Βερολίνου, όσο και στην άφιξη στο ξενοδοχείο, οπαδοί της Φενέρ επιτέθηκαν φραστικά στην αποστολή των Πρασίνων. Επίκεντρο αυτών των επιθέσεων ήταν ο προπονητής του Παναθηναϊκού και συμπατριώτης τους, Έργκιν Άταμαν.

Ο Τούρκος προπονητής αντέδρασε σε όσα άκουγε, ενώ οι οικογένειες αρκετών παικτών αναστατώθηκαν. Ο 58χρονος τεχνικός ήταν έξαλλος τόσο με την γερμανική αστυνομία, όσο και με τη Euroleague.

Ergin Ataman is furious as Fenerbahce fans interrupt the arrival of Panathinaikos team😳 pic.twitter.com/95Hwl0d3Ca

