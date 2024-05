Βρετανία: Το παρασκήνιο της απόφασης Σούνακ για τις πρόωρες εκλογές – «Τα πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν ακόμη χειρότερα»

Η επίσπευση των εκλογών στην Βρετανία για τον προσεχή Ιούλιο ήταν μια κίνηση που προκάλεσε έντονη αμηχανία στη χώρα, σύμφωνα με την ανάλυση της Daily Mail.

Για έναν άνθρωπο που ήταν έτοιμος να αναλάβει το μεγαλύτερο ρίσκο στην καριέρα του, ο Ρίσι Σούνακ δεν έδειχνε να έχει την τύχη με το μέρος του.

Τα περιστατικά μιλάνε από μόνα τους: λίγα μόνο λεπτά μετά από την άφιξή του έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ για να ανακοινώσει πρόωρες εκλογές στις 4 Ιουλίου, οι ουρανοί άνοιξαν και ένας διαδηλωτής στις πύλες άρχισε να φωνάζει τη θεματική μελωδία των New Labour, Things Can Only Get Better, σε ένα τεράστιο ηχητικό σύστημα.

Το αποτέλεσμα; Το τέλος της μακροσκελούς ομιλίας βρήκε τον πρωθυπουργό μούσκεμα και τους παριστάμενους να έχουν σχεδόν απωλέσει την ακοή τους εξαιτίας της μουσικής.

Σίγουρα πρόκειται για μια όχι και τόσο ευοίωνη αρχή για την προεκλογική εκστρατεία του Βρετανού πρωθυπουργού.

Ανώτερο στέλεχος των Τόρις χαρακτήρισε τη στιγμή ως «καταστροφή», προσθέτοντας: «Η ομιλία ήταν φλύαρη και ασυνάρτητη – και οι εικόνες… έδειχναν σαν να πνίγεται. Μετά από αυτό είμαστε πραγματικά σε μια θέση όπου τα πράγματα μπορούν μόνο να γίνουν καλύτερα».

Συνεργάτες του Σούνακ αποκάλυψαν ότι ο πρωθυπουργός έδειχνε να μην συμμερίζεται το ενδεχόμενο η προκήρυξη των εκλογών και οι σχετικές ανακοινώσεις να λάβουν χώρα σε κάποιον εσωτερικό χώρο. «Ήθελε να βγει και να απευθυνθεί στη χώρα», αναφέρουν, προσθέτοντας: «Νομίζω ότι ο κόσμος θα εκτιμήσει την αποφασιστικότητα που έδειξε».

Προειλημμένη η απόφαση για την πρόωρη προσφυγή στις κάλπες

Τα σχέδια για πρόωρες εκλογές μέχρι την τελευταία στιγμή είχαν περιφρουρηθεί τόσο καλά από τον πρωθυπουργό και το επιτελείο του με αποτέλεσμα αρκετοί βουλευτές να αιφνιδιαστούν όσο πλήθαιναν τα σημάδια για μια επικείμενη απόφαση του Σούνακ να προσφύγει στις κάλπες.

Η πρώτη ένδειξη ήρθε στο ταξίδι – αστραπή που πραγματοποίησε στην Αυστρία την Τρίτη, όπου συνεργάτες του παρατήρησαν ότι ο κ. Σουνάκ είχε καλή διάθεση. «Ήταν τόσο ευδιάθετος που φάνταζε παράξενο», είπε ένας. «Ήταν σαν να είχε φύγει ένα βάρος από τους ώμους του».

Αυτό που σχεδόν κανείς στο Γουέστμινστερ δεν γνώριζε εκείνη την εποχή – συμπεριλαμβανομένων των περισσότερων από τους υψηλότερους υπουργούς και βοηθούς του – ήταν ότι ο Πρωθυπουργός είχε αποφασίσει να κάνει πράξη το σενάριο της πρόωρης προσφυγής στις κάλπες..

Στην πραγματικότητα, το ταξίδι στη Βιέννη, το οποίο διήρκεσε λιγότερο από 12 ώρες, δείχνει τώρα να ήταν ένα σκόπιμο τέχνασμα προκειμένου να αποπροσανατολίσει όλους όσους παρακολουθούσαν στενά τις κινήσεις του, συμπεριλαμβανομένου ακόμη και του υπουργικού συμβουλίου του.

Εκεί αποσκοπούσε και η αναβολή της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου από το πρωί της Τρίτης για το απόγευμα της Τετάρτης, λίγο πριν, δηλαδή, από το τακτικό εβδομαδιαίο ακροατήριο του Πρωθυπουργού με τον Βασιλιά, ο οποίος τυπικά πρέπει να δώσει άδεια για την προκήρυξη εκλογών.

Έτσι, ο πρωθυπουργός εξασφάλιζε τη δυνατότητα και τον χρόνο για τις απαραίτητες διαβουλεύσεις με το υπουργικό του συμβούλιο πριν ενημερώσει τον Βασιλιά για τις αποφάσεις του, χωρίς να δίνει στόχο στον έξω κόσμο για το τι επρόκειτο να ακολουθήσει.

Μόνο όταν αποκαλύφθηκε ότι ο υπουργός Εξωτερικών Λόρδος Κάμερον και ο υπουργός Άμυνας Γκραντ Σαπς επέστρεψαν εσπευσμένα από το εξωτερικό για να παρευρεθούν στη κρίσιμη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, οι φήμες άρχισαν να φουντώνουν.

Όλα τα παραπάνω σχεδιάστηκαν για να κρύψουν την απόφαση-βόμβα που βρισκόταν στο μυαλό του πρωθυπουργού εδώ και μήνες, αλλά που αποκρυσταλλώθηκε τις τελευταίες ημέρες.

Μήνυμα και στο εσωτερικό των Τόρις

Σύμφωνα με την Daily Mail, τα περισσότερα ανώτερα στελέχη των Τόρις πίστευαν ότι ο Πρωθυπουργός είχε εγκαταλείψει την ιδέα των θερινών εκλογών, αφού οι υπονομευτές εντός του κόμματός του είχαν σταματήσει κάθε προσπάθεια υπονόμευσής του μετά τις τοπικές εκλογές.

Κοινή πεποίθηση ήταν ότι, με την εξαφάνιση της απειλής για την ηγεσία του, ο κ. Σούνακ θα επιδίωκε να παρατείνει την αρχηγία του για ακόμη δύο χρόνια καθυστερώντας τις κάλπες μέχρι τον Νοέμβριο με την ελπίδα ότι «κάτι θα εμφανιστεί».

Ωστόσο, ιδιωτικά ο κ. Σούνακ και ο προσωπάρχης του Liam Booth-Smith συνέχισαν να διατηρούν βάσιμες αμφιβολίες σχετικά με την τακτική του να εξακολουθήσουν να έρχονται σε περαιτέρω ρήξη με τους γκρινιάρηδες ψηφοφόρους καθυστερώντας τις εκλογές. Πίστευαν επίσης ότι μια ξαφνική προσφυγή στις κάλπες θα μπορούσε να αιφνιδιάσει ακόμη περισσότερο ένα ανεπαρκώς προετοιμασμένο Εργατικό Κόμμα. Σε αυτό το πλαίσιο, σε παρασκηνιακό επίπεδο οι υπουργοί έλαβαν εντολή να ξεκινήσουν να επεξεργάζονται το εκλογικό μανιφέστο του κόμματος πριν από δύο μήνες.

Οι συζητήσεις εντάθηκαν στον απόηχο των τοπικών εκλογών, στις οποίες οι «στρατηγοί» των Τόρις θεωρούν ότι ήταν λιγότερο κοστοβόρες για το κόμμα σε σχέση με αυτό που ενδεχομένως να αποτυπώνεται στα γενικά αποτελέσματα.

Ποιοι άλλοι παράγοντες συνέβαλαν στην απόφαση Σούνακ

Σύμφωνα με το politico, στην απόφαση Σούνακ, επέδρασαν και άλλοι παράγοντες. Η χθεσινή απότομη πτώση του πληθωρισμού στο 2,3% επέτρεψε στον κ. Σουνάκ να δηλώσει ότι οι οικονομικοί κλυδωνισμοί των τελευταίων ετών ήταν πλέον σε αποδρομή.

«Οι άνθρωποι απλώς δεν ακούνε αυτή τη στιγμή», ανέφερε στην Daily Mail πηγή των Τόρις. «Πρέπει να τους κάνουμε να επικεντρωθούν στην επιλογή που θα ακολουθήσουν και γίνεται όλο και πιο προφανές ότι ο μόνος τρόπος για να γίνει αυτό είναι να προκηρυχθούν εκλογές».

Μια άλλη πηγή κοντά στον πρωθυπουργό σημείωσε: «Δεν υπάρχει ιδανικός χρόνος για να γίνει αυτό, αλλά θεωρείται ότι είναι καλύτερο να δημιουργηθούν αυτές οι διαχωριστικές γραμμές τώρα και να αναγκαστούν οι άνθρωποι να κάνουν μια επιλογή».

Το μεταναστευτικό και η υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος σε αυτόν τον τομέα είναι άλλος ένας παράγοντας, σύμφωνα με το politico, που επέδρασε στην απόφαση για τις πρόωρες κάλπες. Ο πρωθυπουργός ελπίζει ότι η πρώτη πτήση απέλασης στη Ρουάντα θα απογειωθεί πριν από τις εκλογές – και είναι έτοιμος να ακυρώσει κάθε προσπάθεια από τα ευρωπαϊκά δικαστήρια να την εμποδίσουν. Αλλά οι στρατηγοί των Τόρις πιστεύουν ότι θα χρειαστούν πολλές περισσότερες πτήσεις για να σταματήσουν τα σκάφη.

Σύμφωνα με την Daily Mail καθοριστικός ήταν επίσης ο εξουθενωτικός αντίκτυπος των συνεχιζόμενων εσωτερικών συγκρούσεων των Τόρις, οι παραιτήσεις και οι αποστασίες, που οδήγησαν ορισμένα ανώτερα στελέχη να αμφισβητήσουν εάν μπορούν αντέξουν σε μια μακρά προεκλογική περίοδο μέχρι τον Νοέμβριο.

Με άλλα λόγια, ο Πρωθυπουργός είχε πειστεί ότι όπως είναι άσχημα τα πράγματα τώρα, θα μπορούσαν να γίνουν ακόμη χειρότερα μέχρι το φθινόπωρο.

Οι υποστηρικτές του πρωθυπουργού παραδέχονται ότι πρόκειται για ένα τεράστιο στοίχημα, ωστόσο λένε ότι ο πρωθυπουργός «αισθάνεται τυχερός» μετά από κάποια θετικά νέα για την οικονομία. Κάποιος ανέφερε ότι ακόμη και η νίκη της αγαπημένης του Σαουθάμπτον στα πλέι οφ επί της Γουέστ Μπρομ την περασμένη εβδομάδα επέτεινε την αυτοπεποίθησή του και το αίσθημα της νίκης. Όμως, πολλοί ευέξαπτοι βουλευτές των Τόρις αισθάνονται πολύ λιγότερο τυχεροί και βομβάρδιζαν το Νο 10 χθες το απόγευμα με προειδοποιήσεις σχετικά με τους κινδύνους να πάνε σε πρόωρες εκλογές.

Ένας πρώην υπουργός του υπουργικού συμβουλίου είπε: «Τους είπα ότι ήταν από τους ροκάδες τους για να σκεφτούν τις καλοκαιρινές εκλογές. Είμαστε 20 βαθμούς κάτω, χρειαζόμαστε χρόνο για να αφήσουμε τις καλύτερες οικονομικές ειδήσεις να έχουν αντίκτυπο, χρειαζόμαστε έναν ακόμη γύρο φορολογικών περικοπών και πρέπει να αποσύρουμε αυτές τις πτήσεις προς τη Ρουάντα – αυτό είναι κρίσιμο. Το να φύγεις τώρα είναι τρέλα ».

Ένας άλλος ανώτερος εκπρόσωπος των Τόρις ανέφερε ότι θα ήταν «αυτοκτονικό» να προκηρυχθούν πρόωρες εκλογές. Ωστόσο, ένας ιππότης των Τόρις είπε: «Υπάρχει κάτι διαφορετικό με την κάλπη αυτή τη φορά. Οι Εργατικοί έχουν προβάδισμα του 1997, αλλά δεν μοιάζει με το 1997. Ναι, ο λαός μας έχει παράπονα από εμάς. Αλλά δεν είναι ενθουσιασμένοι από τον Keir Starmer και δεν αλλάζουν στους Εργατικούς με τον τρόπο που έκαναν τότε. Είναι πιο κοντά από όσο νομίζουν οι άνθρωποι ».

Ο ιππότης των Τόρις, ωστόσο, ανακοίνωσε ότι παραιτείται.