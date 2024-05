Συνέδριο «Δημογραφικό 2024 – Εθνική προτεραιότητα» – Σούιτσα: Οι στόχοι και η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Για τους στόχους και τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ώστε να δώσει τις απαραίτητες βοήθειες για την αναστροφή του δημογραφικού προβλήματος έκανε λόγο η Ντουμπράβκα Σούιτσα, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Δημοκρατία και τη Δημογραφία κατά τον χαιρετισμό της στο συνέδριο για το Δημογραφικό που διοργανώνουν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Next is Now και η Dome Consulting με τίτλο «Δημογραφικό 2024-Εθνική προτεραιότητα».

Του Θάνου Μωριάτη

Όπως επεσήμανε η Ευρωπαία Επίτροπος, «πρέπει να έχουμε πόρους και δυναμικό που αναλύουν και βρίσκουν τις σωστές λύσεις στο πολύ σημαντικό αυτό ζήτημα» τονίζοντας παράλληλα ότι ο ρυθμός γεννήσεων και η σοβαρή μείωση που καταγράφεται οφείλεται σε τρεις βασικούς παράγοντες: Εργασία/ανεργία, κόστος κατοικίας αλλά και προσωπική επιλογή και απόφαση.

Κλείνοντας, η κυρία Σούιτσα ανέφερε ότι είναι βέβαιη πως το έργο της ελληνικής κυβέρνησης θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα με σωστή στρατηγική και προσέγγιση.

