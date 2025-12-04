Σε θέσεις μάχης οι αγρότες παρά την κακοκαιρία – Ζητούν δεσμεύσεις και προαναγγέλλουν πιο δυναμικές κινητοποιήσεις σε όλη την χώρα

Οι αγρότες συντονίζονται και κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους παρά την κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα, με νέα μπλόκα να στήνονται σε όλη τη χώρα και τα υπάρχοντα να ενισχύονται συνεχώς. Μόνο στη Θεσσαλία πάνω από 4.000 τρακτέρ έχουν βγει στους δρόμους.

Το Σάββατο οι αγρότες της Μαγνησίας θα στήσουν νέο μπλόκο στην ΠΑΘΕ στο ύψος των Μικροθηβών. Παράλληλα οι αγρότες του Αλμυρού και του Ρ. Φεραίου αποφάσισαν την κάθοδο στον δρόμο για τη δημιουργία ισχυρού μπλόκου με στόχο την ΠΑΘΕ Αθηνών–Θεσσαλονίκης. Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ, ο αγροτοσυνδικαλιστής Χρήστος Πάντζιος, στόχος της πρώτης φάσης είναι να συγκεντρωθούν 150–200 τρακτέρ.

Στη Λάρισα, αγρότες μετέβησαν με τα τρακτέρ τους στην κεντρική πλατεία για να συμπαρασταθούν στους αγρότες που επρόκειτο να δικαστούν, ζητώντας την αθώωση των συναδέλφων τους για τα επεισόδια της Κυριακής. Η εκδίκαση της υπόθεσης πήρε αναβολή για τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025.

Το μεγαλύτερο μπλόκο των αγροτών με περισσότερα από 2.000 τρακτέρ είναι στον αυτοκινητόδρομο Ε65 στο ύψος της Καρδίτσας. Στο πλευρό των αγροτών βρέθηκε και ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας. Πάνω από 500 τρακτέρ έχουν συγκεντρωθεί στα διόδια του Λόγγου στον αυτοκινητόδρομο Ε65. Οι αγρότες ζητούν ουσιαστική στήριξη για να επιβιώσουν

Με μπάλες αχύρου οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι της Εορδαίας αποκλείουν το δρόμο στον Φιλώτα Αμυνταίου.

Αγρότες της Ημαθίας παραμένουν στο μπλόκο τους στην Εγνατία οδό στον κόμβο της Κουλούρας και συνάδελφοί τους από την Ροδόπη στον κόμβο της Κομοτηνής στο ρεύμα προς Ξάνθη. Καθημερινά οι αγρότες από τις 10 το πρωί έως τις 12.00 θα κλείνουν την Εγνατία οδό στο ύψος του δυτικού κόμβου της Κομοτηνής.

Αγρότες έκλεισαν την Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου

Αγρότες της Κάτω Αχαΐας με τα τρακτέρ τους επιχείρησαν να πάνε στα εγκαίνια του νέου αυτοκινητόδρομου Πατρών-Πύργου, συνάντησαν όμως μπλόκο της αστυνομίας στη βιομηχανική περιοχή Πατρών. Το βράδυ επιχείρησαν να ανέβουν στο νέο αυτοκινητόδρομο αλλά και πάλι τους ανέκοψε η αστυνομία.

Στη συνέχεια οι αγρότες πέρασαν πεζή στον κόμβο του αυτοκινητοδρόμου και έκοψαν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ. Αρχικά ήθελαν να πάνε με τα αυτοκίνητα στα διόδια για να τα ανοίξουν ώστε να περνάει ο κόσμος ελεύθερα, αλλά δεν το επέτρεψε η αστυνομία και για αυτό βγήκαν με τα πόδια και έκοψαν τον δρόμο.

Η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε λίγο μετά τις 22.30 το βράδυ της Πέμπτης.

Κλειστή παραμένει στα διόδια Μαλγάρων η Εθνική οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης στο ρεύμα προς Αθήνα. Για περίπου μιάμιση ώρα κάθε μέρα οι αγρότες κλείνουν και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Αμετακίνητοι οι Θεσσαλοί αγρότες

Aφού κινήθηκαν από το μπλόκο της Νίκαιας και από το μπλόκο της Καρδίτσας μέσα στο κέντρο της πόλης, οι Θεσσαλοί αγρότες επέστρεψαν στα μπλόκα τους και δηλώνουν αμετακίνητοι. Έχουν μια δύναμη άνω των 4.000 τρακτέρ στα μπλόκα που προαναφέρθηκαν.

Αυτό κρατά ψηλά την αγωνιστική τους διάθεση και την αποφασιστικότητά τους και κάνει και άλλους συναδέλφους τους που δεν το έχουν κάνει ως τώρα, να παίρνουν τα τρακτέρ τους και να έρχονται στον κόμβο της Νίκαιας, είτε στον Ε65, σε Καρδίτσα και Τρίκαλα.

Όπως λένε, από εδώ και πέρα η πίεση είναι πιθανό να ασκηθεί κι άλλο, ίσως με συμβολικούς αποκλεισμούς για λίγη ώρα και σε κάποιες παρακαμπτήριες οδούς.

Αυτά θα τα αποφασίζουν από την άλλη εβδομάδα.

Καρδίτσα: Όποιος μπαίνει σε διάλογο υπονομεύει τον αγώνα

Στο μεγαλύτερο αγροτικό μπλόκο της χώρας, οι αγρότες ετοιμάζονται για την συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τα δικαστήρια της Καρδίτσας, όπου δικάζεται ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, ο κ. Τζέλας, για τη συμμετοχή του στις περσινές αγροτικές κινητοποιήσεις.

Όσον αφορά το κλίμα το οποίο επικρατεί, αυτό το οποίο σημειώνουν σε όλους τους τόνους οι αγρότες είναι πως μέχρι να απλωθούν τα τρακτέρ σε όλη τη χώρα όπως επιδιώκουν, κάτι που αναμένεται να γίνει και να ολοκληρωθεί μέχρι την Κυριακή, δεν υπάρχει για αυτούς κανένα θέμα διαλόγου.

Παράλληλα, διαμηνύουν ότι όποιος σε αυτή τη φάση μπαίνει σε οποιονδήποτε διάλογο, σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση, υπονομεύει τον αγώνα.

Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να έχουμε απανωτές συσκέψεις σε πανθεσσαλικό, σε πανελλαδικό επίπεδο για την καλύτερη οργάνωση και τον συντονισμό του αγώνα τους.

Οι οδηγοί ταξί ανέστειλαν τις κινητοποιήσεις τους

Στο Κιάτο έφτασε η πορεία των αυτοκινητιστών ταξί από την Αθήνα, προκειμένου να ενωθούν με το μπλόκο των αγροτών που βρίσκεται στον κόμβο της περιοχής.

Αρχικά είχαν αποφασίσει να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους και την Παρασκευή. Ωστόσο, νωρίς το βράδυ της Πέμπτης αποχώρησαν από το σημείο, ενώ παράλληλα αναίρεσαν και την αρχική τους απόφαση για συνέχιση των κινητοποιήσεων, δεδομένου ότι λόγω των καιρικών συνθηκών δεν θέλουν να επιβαρύνουν το επιβατικό κοινό κατά τη διάρκεια της αυριανής ημέρας.

Πάντως, τις επόμενες ημέρες και ιδιαίτερα μετά τις γιορτές, έχουν προγραμματίσει κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

πηγή: ΕΡΤ