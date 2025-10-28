Σαν σήμερα 28 Οκτωβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Διεθνής Ημέρα Κινουμένου Σχεδίου

Γεγονότα

312: Ο ρωμαίος αυτοκράτορας Μέγας Κωνσταντίνος νικά το στρατό του διεκδικητή του θρόνου Μαξέντιου στη μάχη της Μουλβίας Γεφύρας στη δεξιά όχθη του Τίβερη. Την προηγούμενη μέρα είχε δει ως όραμα στον ουρανό ένα σταυρό με τις λέξεις «Εν τούτω νίκα». Ο Κωνσταντίνος πιστεύει στη νέα θρησκεία και γίνεται ο πρώτος ρωμαίος αυτοκράτορας που επιβάλει στην αυτοκρατορία τον Χριστιανισμό.

969: Ο Βυζαντινός στρατηγός Μιχαήλ Βούρτζης καταλαμβάνει μέρος της οχύρωσης της Αντιόχειας. Η άλωση της πόλης θα ολοκληρωθεί τρεις ημέρες αργότερα, όταν φτάσουν ενισχύσεις υπό τον στρατοπεδάρχη Πέτρο.

1061: Η αυτοκράτειρα Αγνή, ενεργώντας ως αντιβασιλέας του γιου της, επιφέρει την εκλογή του Αντίπαπα Ονώριου Β΄.

1449: Ο Χριστιανός Α΄ στέφεται βασιλιάς της Δανίας.

1516: Μάχη της Χαν Γιουνίς: οθωμανικές δυνάμεις υπό το μεγάλο βεζύρη Σινάν Πασά νικούν τους Μαμελούκους κοντά στη Γάζα.

1822: Στολίσκος των Ψαρών, αποτελούμενος από δύο πλοία και δύο πυρπολικά, επιτίθεται στον τουρκικό στόλο στο λιμάνι της Τενέδου. Ο Κωνσταντίνος Κανάρης ανατινάζει ένα δίκροτο, που είναι η υποναυαρχίδα του στόλου τους.

1886: Γίνονται τα αποκαλυπτήρια του Αγάλματος της Ελευθερίας στη Νέα Υόρκη από τον πρόεδρο Κλίβελαντ. Το έργο του γλύπτη Φρεντρίκ Μπαρτολντί δωρήθηκε από τους Γάλλους στον αμερικανικό λαό, με την ευκαιρία της 100ης επετείου της αμερικανικής ανεξαρτησίας.

1912: Η Θεσσαλονίκη παραδίδεται στους Έλληνες. Επίσημη είσοδος του διαδόχου Κωνσταντίνου στην πόλη, όπου του επιφυλάσσεται παλλαϊκή υποδοχή.

1940: Η φασιστική Ιταλία επιτίθεται κατά της Ελλάδας. Στις 3 το πρωί επιδίδεται στον πρωθυπουργό Ιωάννη Μεταξά το τελεσίγραφο Μουσολίνι από τον πρεσβευτή της Ιταλίας στην Αθήνα, Εμανουέλε Γκράτσι. Ακολουθεί το ΟΧΙ των Ελλήνων και στις 5:30 το πρωί αρχίζει στην Πίνδο η ιταλική επίθεση.

1943: Υποτίθεται ότι διεξάγεται το αποκληθέν «Πείραμα της Φιλαδέλφειας» στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ. Με τη χρήση ηλεκτρομαγνητικών πεδίων αμερικανοί επιστήμονες καταφέρνουν να εξαφανίσουν ένα ολόκληρο αντιτορπιλικό με το πλήρωμά του από τη ναυτική βάση της Φιλαδέλφειας, να το εμφανίσουν στη ναυτική βάση του Νόρφολκ και μετά να το επαναφέρουν στη Φιλαδέλφεια. Και όλα αυτά μέσα σε λίγα μόνο λεπτά της ώρας, όταν ο κανονικός πλους θα απαιτούσε περίπου 24 ώρες. Πιστεύεται ότι το πείραμα δεν έγινε ποτέ και πρόκειται για αστικό μύθο.

1954: Το Βασίλειο των Κάτω Χωρών (σημερινή Ολλανδία) επανιδρύεται ως ομοσπονδιακή μοναρχία.

1962: Κρίση των πυραύλων της Κούβας: Ο ηγέτης της ΕΣΣΔ Νικήτα Χρουστσώφ ανακοινώνει ότι διέταξε την απομάκρυνση των Σοβιετικών πυραύλων από το νησί.

2018: Σταματά η ελεύθερη ψηφιακή μετάδοση (μέσω της Digea) του Mega Channel, του πρώτου ιδιωτικού, τηλεοπτικού σταθμού της Ελλάδας, λόγω των οικονομικών προβλημάτων της Τηλέτυπος Α.Ε. (η οποία ήταν η τότε ιδιοκτήτρια εταιρεία του). Το σήμα έπεσε την ώρα που προβαλλόταν ένα επεισόδιο της δημοφιλούς σειράς ”Οι Απαράδεκτοι”. Το κανάλι συνεχίζει την εκπομπή του από τις συνδρομητικές πλατφόρμες (NOVA, COSMOTE TV) και από το διαδίκτυο (megatv.com, Youtube).

Γεννήσεις

1912: Ρίτσαρντ Ντολ, βρετανός επιδημιολόγος, ο πρώτος επιστήμονας που συνέδεσε το κάπνισμα με τον καρκίνο των πνευμόνων.

1933: Γκαρίντσα, Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής

1940: Πόλυ Πάνου, Ελληνίδα τραγουδίστρια

1955: Μπιλ Γκέιτς, αμερικανός επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης της Microsoft.

1971: Λεωνίδας Σαμπάνης, Έλληνας αρσιβαρίστας

1973: Μοντέλ Βοντέιβιους Πόρτερ, Αμερικανός παλαιστής

1974: Χοακίν Φίνιξ, Αμερικανός ηθοποιός

1976: Παναγιώτης Κατσούρης, Έλληνας ποδοσφαιριστής

1981: Μίλαν Μπάρος, Τσέχος ποδοσφαιριστής

Θάνατοι

1704: Τζον Λοκ, άγγλος φιλόσοφος, από τους πρωτεργάτες του εμπειρικισμού και φιλελευθερισμού. (Γεν. 29/8/1632)

1850: Ιωάννης Δόμπολης ή Δομπόλλης, ρώσος έμπορος, ελληνικής καταγωγής. Μέγας χορηγός του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρώτος Υπουργός Οικονομικών (Ταμίας της Ελλάδος) του νεοσύστατου ελληνικού κράτους (1769). (Γεν. 1769)

1943: Κώστας Δημητριάδης, έλληνας γλύπτης, το έργο του οποίου «Ο Δισκοβόλος» βραβεύτηκε με το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. (Γεν. 1879)

1984: Κώστας Βικελίδης, Έλληνας ποδοσφαιριστής

1985: Ιωάννης Τραυλός, Έλληνας αρχιτέκτονας και αρχαιολόγος

1987: Αντρέ Μασόν, Γάλλος ζωγράφος

1991: Δημήτριος Λαντζούνης, Έλληνας πολιτικός

1997: Χριστόδουλος Γοργίας, Έλληνας πολιτικός

2007: Τζίμης Μακούλης, Έλληνας τραγουδιστής