Σαν σήμερα 27 Σεπτεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού

Γεγονότα

1669: Οι Οθωμανοί καταλαμβάνουν τον Χάνδακα (Ηράκλειο), έπειτα από πολιορκία 21 ετών και ολοκληρώνουν την κατάληψη της Κρήτης.

Οι Οθωμανοί καταλαμβάνουν τον Χάνδακα (Ηράκλειο), έπειτα από πολιορκία 21 ετών και ολοκληρώνουν την κατάληψη της Κρήτης. 1822: Ο Γάλλος λόγιος Ζαν – Φρανσουά Σαμπολιόν, που είχε ανακαλύψει το «κλειδί» των ιερογλυφικών, αποκωδικοποιώντας τη Στήλη της Ροζέττης, παρουσιάζει τα αποτελέσματά των ερευνών του στην Βασιλική Ακαδημία Επιγραφών και Γραμμάτων στο Παρίσι και ανοίγει επίσημα τον δρόμο για την επιστήμη της σύγχρονης Αιγυπτιολογίας.

Ο Γάλλος λόγιος Ζαν – Φρανσουά Σαμπολιόν, που είχε ανακαλύψει το «κλειδί» των ιερογλυφικών, αποκωδικοποιώντας τη Στήλη της Ροζέττης, παρουσιάζει τα αποτελέσματά των ερευνών του στην Βασιλική Ακαδημία Επιγραφών και Γραμμάτων στο Παρίσι και ανοίγει επίσημα τον δρόμο για την επιστήμη της σύγχρονης Αιγυπτιολογίας. 1825: Τίθεται σε λειτουργία η πρώτη σιδηροδρομική γραμμή του κόσμου, η οποία ενώνει το Στόκτον με το Ντάρλινγκτον της βορειοανατολικής Αγγλίας. Εμβληματικό επίτευγμα της Βιομηχανικής Επανάστασης, ήταν ιδέα του εφευρέτη της ατμομηχανής Τζορτζ Στέφενσον, που υλοποίησε ο επιχειρηματίας Έντουαρντ Πις, για την γρήγορη μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών.

Τίθεται σε λειτουργία η πρώτη σιδηροδρομική γραμμή του κόσμου, η οποία ενώνει το Στόκτον με το Ντάρλινγκτον της βορειοανατολικής Αγγλίας. Εμβληματικό επίτευγμα της Βιομηχανικής Επανάστασης, ήταν ιδέα του εφευρέτη της ατμομηχανής Τζορτζ Στέφενσον, που υλοποίησε ο επιχειρηματίας Έντουαρντ Πις, για την γρήγορη μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών. 1831: Ο κυβερνήτης της Ελλάδας, Ιωάννης Καποδίστριας, δολοφονείται στο Ναύπλιο από τους Γεώργιο και Κωνσταντίνο Μαυρομιχάλη.

Ο κυβερνήτης της Ελλάδας, Ιωάννης Καποδίστριας, δολοφονείται στο Ναύπλιο από τους Γεώργιο και Κωνσταντίνο Μαυρομιχάλη. 1905: Ο Άλμπερτ Αϊνστάιν διατυπώνει, σε ηλικία 26 ετών, την ειδική θεωρία της σχετικότητας και την περίφημη εξίσωσή του Ε=mc2, σε άρθρο του στο γερμανικό περιοδικό «Χρονικά της Φυσικής».

Ο Άλμπερτ Αϊνστάιν διατυπώνει, σε ηλικία 26 ετών, την ειδική θεωρία της σχετικότητας και την περίφημη εξίσωσή του Ε=mc2, σε άρθρο του στο γερμανικό περιοδικό «Χρονικά της Φυσικής». 1941: Ιδρύεται στην Αθήνα το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ), έπειτα από συμφωνία των αντιπροσώπων του ΚΚΕ (Λευτέρης Αποστόλου), του Σοσιαλιστικού Κόμματος Ελλάδος (Χρήστος Χωμενίδης), της Ένωσης Λαϊκής Δημοκρατίας (Ηλίας Τσιριμώκος) και του Αγροτικού Κόμματος Ελλάδας (Απόστολος Βογιατζής).

Ιδρύεται στην Αθήνα το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ), έπειτα από συμφωνία των αντιπροσώπων του ΚΚΕ (Λευτέρης Αποστόλου), του Σοσιαλιστικού Κόμματος Ελλάδος (Χρήστος Χωμενίδης), της Ένωσης Λαϊκής Δημοκρατίας (Ηλίας Τσιριμώκος) και του Αγροτικού Κόμματος Ελλάδας (Απόστολος Βογιατζής). 1989: Η Βουλή αποφασίζει υπέρ της παραπομπής στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο για την υπόθεση Κοσκωτά τους: Ανδρέα Παπανδρέου (166 υπέρ, 121 κατά, 7 λευκά), Αγαμέμνονα Κουτσόγιωργα (238 υπέρ, 36 κατά), Παναγιώτη Ρουμελιώτη (170 υπέρ, 118 κατά), Γιώργο Πέτσο (219 υπέρ, 45 κατά) και Δημήτρη Τσοβόλα (168 υπέρ, 121 κατά).

Η Βουλή αποφασίζει υπέρ της παραπομπής στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο για την υπόθεση Κοσκωτά τους: Ανδρέα Παπανδρέου (166 υπέρ, 121 κατά, 7 λευκά), Αγαμέμνονα Κουτσόγιωργα (238 υπέρ, 36 κατά), Παναγιώτη Ρουμελιώτη (170 υπέρ, 118 κατά), Γιώργο Πέτσο (219 υπέρ, 45 κατά) και Δημήτρη Τσοβόλα (168 υπέρ, 121 κατά). 1994: Ο Τσαντ Χούντεμπι διασχίζει την Μάγχη κολυμπώντας σε χρόνο ρεκόρ 7 ωρών και 17 λεπτών

Ο Τσαντ Χούντεμπι διασχίζει την Μάγχη κολυμπώντας σε χρόνο ρεκόρ 7 ωρών και 17 λεπτών 1998: Ίδρυση της Google

Ίδρυση της Google 2001: Μετά από 3 χρόνια απουσίας ο Μάικλ Τζόρνταν επιστρέφει στο ΝΒΑ με τη φανέλα των Washington Wizards. Οι απολαβές του για τον πρώτο χρόνο του διετούς συμβολαίου του θα δοθούν υπέρ των πληγέντων της 11ης Σεπτεμβρίου από την τρομοκρατική ενέργεια στο World Trade Center της Νέας Υόρκης.

Γεννήσεις

1818: Άντολφ Κόλμπε, Γερμανός χημικός, γνωστός από τις μελέτες του για την ηλεκτρόλυση των αλάτων και την παρασκευή του σαλικιλικού οξέος, ενός από τα βασικά συστατικά της ασπιρίνης. (Θαν. 25/11/1884)

Άντολφ Κόλμπε, Γερμανός χημικός, γνωστός από τις μελέτες του για την ηλεκτρόλυση των αλάτων και την παρασκευή του σαλικιλικού οξέος, ενός από τα βασικά συστατικά της ασπιρίνης. (Θαν. 25/11/1884) 1844: Νικόλαος Ζορμπάς, Έλληνας στρατιωτικός, επικεφαλής του κινήματος στου Γουδή το 1909. (Θαν. 12/6/1920)

Νικόλαος Ζορμπάς, Έλληνας στρατιωτικός, επικεφαλής του κινήματος στου Γουδή το 1909. (Θαν. 12/6/1920) 1946: Νίκος Αναστασιάδης, Κύπριος πολιτικός, πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας από το 2013 έως το 2023.

Νίκος Αναστασιάδης, Κύπριος πολιτικός, πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας από το 2013 έως το 2023. 1972: Γκουίνεθ Πάλτροου, Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια

Γκουίνεθ Πάλτροου, Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια 1975: Θάνος Πετρέλης, Έλληνας τραγουδιστής

Θάνος Πετρέλης, Έλληνας τραγουδιστής 1976: Φραντσέσκο Τόττι, Ιταλός ποδοσφαιριστής

Φραντσέσκο Τόττι, Ιταλός ποδοσφαιριστής 1982: Λιλ Γουέιν, Αμερικανός ράπερ

Θάνατοι