Σαν σήμερα 26 Οκτωβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ
Σαν σήμερα, το 1957, πεθαίνει ο Νίκος Καζαντζάκης

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

  • Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τα Μεσοφυλικά Άτομα

Γεγονότα

  • 1640: Υπογράφεται συνθήκη με την οποία αποκαθίσταται η ειρήνη μεταξύ της Σκωτίας και του Καρόλου Α΄ της Αγγλίας.
  • 1775: Ο βασιλιάς Γεώργιος Γ΄ της Μεγάλης Βρετανίας ανακοινώνει στο Κοινοβούλιο ότι οι αμερικανικές αποικίες βρίσκονται σε εξέγερση και υποστηρίζει τη στρατιωτική αντίδραση για την καταστολή της Αμερικανικής Επανάστασης.
  • 1811: Η κυβέρνηση της Αργεντινής εκδίδει διάταγμα υπέρ της ελευθερίας του Τύπου.
  • 1863: Ιδρύεται η Ένωση Ποδοσφαίρου της Αγγλίας και τίθενται οι πρώτοι κανονισμοί του αθλήματος. Έτσι, οι Άγγλοι ξεχωρίζουν το ποδόσφαιρο από το ράγκμπι, που παίζεται πλέον ως χωριστό άθλημα. Μαζί γεννιέται και ο όρος «soccer», όπως ονομάζεται το ποδόσφαιρο στα αγγλικά. Η λέξη προέρχεται από τη σύντμηση δύο λέξεων: Social Ceremony (κοινωνική τελετή).
  • 1880: Ο Αλέξανδρος Κουμουνδούρος αναλαμβάνει Πρωθυπουργός της Ελλάδας για 10η φορά (ρεκόρ στην ελληνική πολιτική ιστορία).
  • 1918: Ο Έριχ Λούντεντορφ, στρατηγός του αυτοκρατορικού γερμανικού στρατού, απολύεται από τον κάιζερ Γουλιέλμο Β΄ της Γερμανίας επειδή αρνήθηκε να συνεργαστεί στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.
  • 1912: Ο ελληνικός στρατός απελευθερώνει τη Θεσσαλονίκη απ’ τους Οθωμανούς. Την ίδια μέρα οι Σέρβοι καταλαμβάνουν τα Σκόπια.
  • 1930: Ο πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος επισκέπτεται την Άγκυρα, εγκαινιάζοντας μία νέα εποχή ειρήνης και φιλίας μεταξύ των δύο χωρών. Δεν λείπουν, ωστόσο, οι διαμαρτυρίες των προσφύγων.
  • 1931: Κορυφώνονται οι συγκρούσεις στη Λευκωσία μεταξύ των Κυπρίων και των αγγλικών δυνάμεων κατοχής. 17 νεκροί και πολλοί τραυματίες. (Οκτωβριανή Εξέγερση)
  • 1942: Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: στην αεροναυμαχία της Σάντα Κρουζ κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του Γκουανταλκανάλ, βυθίζεται το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Hornet και ένα άλλο αεροπλανοφόρο, το Enterprise, υφίσταται μεγάλες ζημιές.
  • 1972: Λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα Παναθηναϊκού – ΤΣΣΚΑ Σόφιας στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, ο Τότης Φυλακούρης αφήνει έναν πετεινό στη σέντρα, θέλοντας να κάνει πλάκα στον Ολυμπιακό για την ήττα του την προηγούμενη μέρα από την Τότεναμ με 4-0. Για την πράξη του αυτή θα τιμωρηθεί με 4 αγωνιστικές.
  • 1990: Τελευταία επίσημη συμμετοχή του κορυφαίου Έλληνα ποδοσφαιριστή Βασίλη Χατζηπαναγή, στον αγώνα Ηρακλής Θεσσαλονίκης–Βαλένθια, ανήμερα των γενεθλίων του.

Γεννήσεις

  • 1795: Νικόλαος (Χαλκιόπουλος) Μάντζαρος, Κερκυραίος μουσουργός, ο συνθέτης του Εθνικού Ύμνου της Ελλάδας.
  • 1879: Λέων Μπρονστάιν, γνωστότερος ως Τρότσκι, Ρώσος πολιτικός, ηγετική μορφή της Οκτωβριανής Επανάστασης.
  • 1916: Φρανσουά Μιτεράν, Γάλλος πολιτικός, που διετέλεσε Πρόεδρος της Γαλλίας (1981-1995).
  • 1947: Χίλαρι Κλίντον, Αμερικανίδα πολιτικός
  • 1954: Βασίλης Χατζηπαναγής, Έλληνας ποδοσφαιριστής
  • 1959: Έβο Μοράλες, Βολιβιανός πολιτικός
  • 1970: Μιχάλης Μαρίνος, Κύπριος ηθοποιός
  • 1978: Σι Εμ Πανκ, Αμερικανός παλαιστής
  • 1993: Δημήτρης Πέλκας, Έλληνας ποδοσφαιριστής

Θάνατοι

  • 1773: Αμεντέ-Φρανσουά Φρεζιέ, Γάλλος στρατιωτικός μηχανικός. Έμεινε στην ιστορία, επειδή έφερε τη φράουλα στην Ευρώπη από τη Νότιο Αμερική. (Γεν. 1682)
  • 1822: Μαχμούτ Πασάς Δράμαλης, στρατιωτικός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που πέθανε στην Κόρινθο, μη μπορώντας να συνέλθει από την καταστροφή του τουρκικού στρατού στα Δερβενάκια.
  • 1957: Νίκος Καζαντζάκης, Έλληνας συγγραφέας. («Ζορμπάς»)
  • 1978: Δημήτριος Γαρουφαλιάς, Έλληνας πολιτικός
  • 1979: Παρκ Τζονγκ-χούι, Νοτιοκορεάτης πολιτικός
  • 1980: Φρέντερικ Κλαρκ, κυβερνήτης της Αγίας Λουκίας
  • 1983: Μιχαήλ Πεσμαζόγλου, Έλληνας πολιτικός

 

26 Οκτωβρίου

