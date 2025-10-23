Σαν σήμερα 23 Οκτωβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Διεθνής Ημέρα για τον Πάνθηρα του Χιονιού

Ημέρα Ευαισθητοποίησης για το Σύνδρομο Καμπούκι

Γεγονότα

42 π.Χ.: Διεξάγεται η δεύτερη Μάχη των Φιλίππων ανάμεσα στους στρατούς του Βρούτου από τη μία πλευρά και των Μάρκου Αντωνίου και Οκταβιανού από την άλλη. Ο Βρούτος, ο εκ των δολοφόνων του Ιουλίου Καίσαρα, ηττάται και αυτοκτονεί.

1911: Πρώτη χρήση αεροσκάφους σε πόλεμο. Κατά τη διάρκεια του ιταλοτουρκικού πολέμου, ένας Ιταλός πιλότης απογειώνεται από τη Λιβύη για να παρατηρήσει τις γραμμές του τουρκικού στρατού.

1942: Αρχίζει η δεύτερη μάχη του Ελ Αλαμέιν. Οι δυνάμεις του Άξονα υπό τον Ρόμελ συγκρούονται με τις συμμαχικές δυνάμεις του Μοτγκόμερι, στις οποίες συμμετέχουν και Έλληνες.

Γεννήσεις

1890: Στέφανος Σαράφης, Έλληνας στρατιωτικός

1919: Μανώλης Ανδρόνικος, Έλληνας αρχαιολόγος, που έγινε παγκοσμίως γνωστός όταν ανακάλυψε τον τάφο του βασιλιά των Μακεδόνων Φίλιππου Β' στη Βεργίνα.

Θάνατοι