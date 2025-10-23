Σαν σήμερα 23 Οκτωβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΙΣ

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

  • Διεθνής Ημέρα για τον Πάνθηρα του Χιονιού
  • Ημέρα Ευαισθητοποίησης για το Σύνδρομο Καμπούκι

Γεγονότα

  • 42 π.Χ.: Διεξάγεται η δεύτερη Μάχη των Φιλίππων ανάμεσα στους στρατούς του Βρούτου από τη μία πλευρά και των Μάρκου Αντωνίου και Οκταβιανού από την άλλη. Ο Βρούτος, ο εκ των δολοφόνων του Ιουλίου Καίσαρα, ηττάται και αυτοκτονεί.
  • 1641: Ξεσπά η Ιρλανδική Επανάσταση του 1641.
  • 1911: Πρώτη χρήση αεροσκάφους σε πόλεμο. Κατά τη διάρκεια του ιταλοτουρκικού πολέμου, ένας Ιταλός πιλότος απογειώνεται από τη Λιβύη για να παρατηρήσει τις γραμμές του τουρκικού στρατού.
  • 1912: Α΄ Βαλκανικός πόλεμος: αρχίζει η μάχη του Κουμάνοβο μεταξύ των σερβικών και των οθωμανικών στρατευμάτων.

    1914: Η Μεγάλη Βρετανία κηρύσσει τον πόλεμο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και προσαρτά την Κύπρο.

  • 1942: Αρχίζει η δεύτερη μάχη του Ελ Αλαμέιν. Οι δυνάμεις του Άξονα υπό τον Ρόμελ συγκρούονται με τις συμμαχικές δυνάμεις του Μοτγκόμερι, στις οποίες συμμετέχουν και Έλληνες.
  • 1954: Έπειτα από πολλές συνεδριάσεις στο Παρίσι, οι σύμμαχοι, νικητές του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, συμφωνούν να δώσουν τέλος στην κατοχή της Γερμανίας. Την ίδια μέρα δημιουργείται η Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση, ενώ η Δυτική Γερμανία γίνεται δεκτή στο ΝΑΤΟ.
  • 1956: Αρχίζει η αντικομουνιστική εξέγερση στην Ουγγαρία. Θα κατασταλεί από τα σοβιετικά τανκς στις 4 Νοεμβρίου.
  • 1973: Με παρέμβαση των Ηνωμένων Εθνών επέρχεται κατάπαυση του πυρός με επίσημη λήξη του πολέμου Γιομ Κιπούρ μεταξύ Ισραήλ και Συρίας.
  • 1974: Οι πρωτεργάτες του πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου, Γεώργιος Παπαδόπουλος, Στυλιανός Παττακός, Νικόλαος Μακαρέζος, Ιωάννης Λαδάς και Μιχαήλ Ρουφογάλης, συλλαμβάνονται και εκτοπίζονται στη Κέα.

Γεννήσεις

  • 1890: Στέφανος Σαράφης, Έλληνας στρατιωτικός
  • 1919: Μανώλης Ανδρόνικος, Έλληνας αρχαιολόγος, που έγινε παγκοσμίως γνωστός όταν ανακάλυψε τον τάφο του βασιλιά των Μακεδόνων Φίλιππου Β’ στη Βεργίνα.
  • 1925: Μάνος Χατζιδάκις, Έλληνας συνθέτης.
  • 1940: Παντελής Βούλγαρης, Έλληνας σκηνοθέτης του κινηματογράφου.
  • 1940: Πελέ, Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής
  • 1983: Φίλιππος Δάρλας, Έλληνας ποδοσφαιριστής
  • 1986: Εμίλια Κλαρκ, Αγγλίδα ηθοποιός
  • 1992: Άλβαρο Μοράτα, Ισπανός ποδοσφαιριστής

Θάνατοι

  • 1921: Τζον Μπόιντ Ντάνλοπ, Σκοτσέζος κτηνίατρος και εφευρέτης, που ανακάλυψε το ελαστικό με σαμπρέλα και ίδρυσε τη βιομηχανία που φέρει το όνομά του.
  • 1956: Αντώνιος Σβώκος, Έλληνας δημοσιογράφος και πολιτικός
  • 1959: Γιώργος Μπουζιάνης, Έλληνας ζωγράφος.
  • 1983: Δήμος Σταρένιος, Έλληνας ηθοποιός.
  • 2012: Βίλχελμ Μπράσε, Πολωνός φωτογράφος
  • 2017: Γουόλτερ Λάσαλι, Γερμανός κινηματογραφιστής

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το έξυπνο hack που θα κάνει το κραγιόν σας να κρατήσει όλη την ημέρα

Θεανώ Καρποδίνη: Η συνεργασία με τις ενώσεις ασθενών είναι καθοριστική για τον ΕΟΠΥΥ

Άκης Σκέρτσος: Οι τρεις δείκτες που μαρτυρούν ότι ο πρωτογενής τομέας αλλάζει

Σύσταση εθνικής επιστημονικής επιτροπής για την ευλογιά των αιγοπροβάτων ανακοίνωσε ο Κ. Τσιάρας 

Το X αλλάζει τον τρόπο που χειρίζεται τα links για να κρατήσει τους χρήστες στην εφαρμογή

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
03:35 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

28η Οκτωβρίου: Μέτρα και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ – Πότε τίθενται σε ισχύ

Την λήψη αυξημένων μέτρων οδικής ασφάλειας έχει προγραμματίσει η Ελληνική Αστυνομία ενόψει του...
02:50 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Αλλαγή ώρας 2025: Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια μας μια ώρα πίσω

Αντίστροφη μέτρηση για να γυρίσουμε τους δείκτες μία ώρα πίσω, κερδίζοντας μία ώρα ύπνου, καθώ...
02:20 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Αναστάτωση σε δρομολόγιο λεωφορείου από σπάσιμο σε τζάμι – «Ήταν τρομακτικό» λέει στο enikos.gr επιβάτης – Βίντεο αναγνώστη

Αναστάτωση επικράτησε σε δρομολόγιο αστικού λεωφορείου το απόγευμα της Τετάρτης (22/10) όταν τ...
01:50 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Βόλος: Σε 46 έτη φυλάκισης καταδικάστηκε 63χρονος για τον βιασμό δύο ανήλικων αγοριών – Πώς προσέγγισε τα θύματά του

Σε πολυετή κάθειρξη για τον βιασμό δύο ανήλικων αγοριών καταδικάστηκε ένας 63χρονος την Τετάρτ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς