Σαν σήμερα 21 Σεπτεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Διεθνής Ημέρα Ειρήνης

Ημέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας

Ημέρα Μνήμης του Νικόλαου Καπετανίδη

Παγκόσμια Ημέρα Αλτσχάιμερ

Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντικού Καθαρισμού των Ακτών

Γεγονότα

1943: Αρχίζουν οι σφαγές των ανδρών της ιταλικής Μεραρχίας Άκουι, που παραδόθηκαν στις Γερμανικές Αρχές της Κεφαλλονιάς μετά τη συνθηκολόγηση της Ιταλίας. Συνολικά, θα χάσουν τη ζωή τους 5.000 στρατιωτικοί.

Αρχίζουν οι σφαγές των ανδρών της ιταλικής Μεραρχίας Άκουι, που παραδόθηκαν στις Γερμανικές Αρχές της Κεφαλλονιάς μετά τη συνθηκολόγηση της Ιταλίας. Συνολικά, θα χάσουν τη ζωή τους 5.000 στρατιωτικοί. 1944: Η 3η Ορεινή Ταξιαρχία καταλαμβάνει το Ρίμινι, εκδιώκοντας τους Γερμανούς που το υπερασπίζονται, και υψώνει την Ελληνική Σημαία.

Η 3η Ορεινή Ταξιαρχία καταλαμβάνει το Ρίμινι, εκδιώκοντας τους Γερμανούς που το υπερασπίζονται, και υψώνει την Ελληνική Σημαία. 1951: Αξιωματικοί της Ε.Β.Α περιεργάζονται ένα από τα πρώτα Τ-33Α που μόλις έφθασαν στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας

Η Ελληνική Αεροπορία αποκτά τα πρώτα της αεριωθούμενα, δύο Lockheed T-33.

Αξιωματικοί της Ε.Β.Α περιεργάζονται ένα από τα πρώτα Τ-33Α που μόλις έφθασαν στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας Η Ελληνική Αεροπορία αποκτά τα πρώτα της αεριωθούμενα, δύο Lockheed T-33. 1964: Ο εισαγγελέας Στυλιανός Μπούτης ζητεί την προφυλάκιση ανώτατων στελεχών της Χωροφυλακής, με τις κατηγορίες της παράβασης καθήκοντος, της κατάχρησης εξουσίας, της άμεσης συνέργειας και της ηθικής αυτουργίας στη δολοφονία του βουλευτή Γρηγόρη Λαμπράκη.

Ο εισαγγελέας Στυλιανός Μπούτης ζητεί την προφυλάκιση ανώτατων στελεχών της Χωροφυλακής, με τις κατηγορίες της παράβασης καθήκοντος, της κατάχρησης εξουσίας, της άμεσης συνέργειας και της ηθικής αυτουργίας στη δολοφονία του βουλευτή Γρηγόρη Λαμπράκη. 1971: Κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία του Αλέξη Δαμιανού «Ευδοκία».

Κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία του Αλέξη Δαμιανού «Ευδοκία». 1973: Η Παναχαϊκή επικρατεί 2-1 της αυστριακής Γκράτσερ για την α’ φάση του Κυπέλλου UEFA. Είναι η πρώτη συμμετοχή επαρχιακής ομάδας σε ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική διοργάνωση.

Η Παναχαϊκή επικρατεί 2-1 της αυστριακής Γκράτσερ για την α’ φάση του Κυπέλλου UEFA. Είναι η πρώτη συμμετοχή επαρχιακής ομάδας σε ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική διοργάνωση. 1990: Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Δημήτριος επισκέπτεται το Άγιο Όρος.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Δημήτριος επισκέπτεται το Άγιο Όρος. 1991: Η Αρμενία κερδίζει με δημοψήφισμα την ανεξαρτησία της.

Η Αρμενία κερδίζει με δημοψήφισμα την ανεξαρτησία της. 1992: Στο δημοψήφισμα που γίνεται στη Γαλλία, το 51,05% των ψηφοφόρων τάσσεται υπέρ της συνθήκης του Μάαστριχτ.

Στο δημοψήφισμα που γίνεται στη Γαλλία, το 51,05% των ψηφοφόρων τάσσεται υπέρ της συνθήκης του Μάαστριχτ. 1992: Το Βατικανό ανακοινώνει τη σύναψη διπλωματικών σχέσεων με το Μεξικό, τερματίζοντας μια εχθρότητα που κράτησε 130 έτη και που στιγματίστηκε από αιματηρές διώξεις κληρικών.

Το Βατικανό ανακοινώνει τη σύναψη διπλωματικών σχέσεων με το Μεξικό, τερματίζοντας μια εχθρότητα που κράτησε 130 έτη και που στιγματίστηκε από αιματηρές διώξεις κληρικών. 2011: Το alternative rock συγκρότημα R.E.M. διαλύεται.

Γεννήσεις

1853: Χάικε Κάμερλιν, Ολλανδός φυσικός

1866: Χ. Τζ. Γουέλς, Άγγλος συγγραφέας

1871: Μελέτιος Μεταξάκης, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

1874: Γκούσταβ Χολστ, Άγγλος συνθέτης

1909: Κβάμε Νκρούμαχ, Γκανέζος πολιτικός

1924: Χέρμαν Μπουλ, Αυστριακός ορειβάτης

1934: Λέοναρντ Κοέν, Καναδός τραγουδιστής και συνθέτης.

1936: Νίκος Πουλαντζάς, Έλληνας μαρξιστής διανοούμενος.

1950: Μπιλ Μάρεϊ, Αμερικανός ηθοποιός.

Θάνατοι

1847: Αντόνιο Αλμέιντα, Πορτογάλος φιλέλληνας, που διακρίθηκε κατά την Ελληνική Επανάσταση.

1921: Νικόλαος Καπετανίδης, Έλληνας δημοσιογράφος και εκδότης της εφημερίδας «Εποχή», που εκδιδόταν στην Τραπεζούντα.

1937: Ιωάννης Συκουτρής, διακεκριμένος Έλληνας φιλόλογος.

1990: Τάκης Κανελλόπουλος, Έλληνας σκηνοθέτης και σεναριογράφος

1992: Στυλιανός Χούτας, Έλληνας πολιτικός

1998: Φλόρενς Γκρίφιθ-Τζόινερ, Αμερικανίδα αθλήτρια

2006: Τάσος Αθανασιάδης, Έλληνας συγγραφέας

2006: Μποζ Μπάρελ, Άγγλος μουσικός (Bad Company και King Crimson)

2007: Χάλγκεϊρ Μπρέντεν, Νορβηγός χιονοδρόμος

2018: Ζακ Κωστόπουλος, Έλληνας ακτιβιστής