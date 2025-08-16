Σαν σήμερα 16 Αυγούστου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
- Διεθνής Ημέρα Αδέσποτων Ζώων
Γεγονότα
- 963: Ο Νικηφόρος Β’ Φωκάς στέφεται αυτοκράτορας και θα παραμείνει στο θρόνο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας έως τις 10 Δεκεμβρίου 969. Ο Βασίλειος Β’ και ο Κωνσταντίνος Η’ παραμένουν συναυτοκρότορες.
- 1513: Μάχη των Σπιρουνιών: Ο βασιλιάς Ερρίκος Η΄ της Αγγλίας και οι αυτοκρατορικοί του σύμμαχοι νικούν τις γαλλικές δυνάμεις, οι οποίες αναγκάζονται να υποχωρήσουν.
- 1819: Δεκαπέντε άνθρωποι σκοτώνονται και 600 τραυματίζονται μετά από επίθεση του ιππικού σε δημόσια σύναξη στο Μάντσεστερ.
- 1858: Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζέιμς Μπιουκάναν εγκαινιάζει το νέο υπερατλαντικό τηλεγραφικό καλώδιο ανταλλάσσοντας χαιρετισμούς με τη Βασίλισσα Βικτώρια. Ωστόσο, λόγω αδύναμου σήματος, η υπηρεσία θα τεθεί αναγκαστικά εκτός λειτουργίας λίγες εβδομάδες αργότερα.
- 1906: Σεισμός μεγέθους 8,2 βαθμών Ρίχτερ χτυπά το Βαλπαραΐσο στη Χιλή, σκοτώνοντας 3.000 άτομα.
- 1916: Οι στρατιωτικές μονάδες της περιοχής της Θεσσαλονίκης παύουν να αναγνωρίζουν την κυβέρνηση των Αθηνών, συνιστούν την Επιτροπή Εθνικής Αμύνης και αποφασίζουν να πάρουν μέρος στον πόλεμο στο πλευρό των συμμάχων της Αντάντ.
- 1936: Τελετή λήξης των 11ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Βερολίνο. Αθλητής των αγώνων αναδεικνύεται ο Τζέσε Όουενς, που κερδίζει τέσσερα χρυσά μετάλλια. Η Ελλάδα έμεινε χωρίς μετάλλιο.
- 1936: Βιβλία με «ανθελληνικό» περιεχόμενο καίγονται σε κεντρικές πλατείες ελληνικών πόλεων από ανθρώπους της δικτατορίας Μεταξά. Ανάμεσά τους, βιβλία των Γκαίτε, Σω, Φρόιντ, Τολστόι.
- 1960: Επίσημη ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πρόεδρος αναλαμβάνει ο αρχιεπίσκοπος Μακάριος, με αντιπρόεδρο τον τουρκοκύπριο Κιουτσούκ.
- 1969: Ο γιατρός Βασίλης Τσιρώνης καταλαμβάνει αεροπλάνο της Ολυμπιακής, που εκτελεί το δρομολόγιο Αθήνα – Αγρίνιο – Ιωάννινα με 28 επιβαίνοντες και το οδηγεί στα Τίρανα της Αλβανίας, θέλοντας με αυτό τον τρόπο να εκφράσει τη διαμαρτυρία του για το δικτατορικό καθεστώς της Ελλάδας.
Γεννήσεις
- 1888: Τόμας Έντουαρντ Λόρενς, Άγγλος στρατιωτικός, αρχαιολόγος και συγγραφέας, γνωστότερος ως «Λόρενς της Αραβίας». Ηγήθηκε της εξέγερσης των Αράβων εναντίον των Οθωμανών.
- 1919: Αντώνης Σαμαράκης, Έλληνας συγγραφέας. («Ζητείται Ελπίς», «Το Λάθος»)
- 1920: Τσαρλς Μπουκόφσκι, Αμερικανός συγγραφέας.
- 1954: Τζέιμς Κάμερον, Καναδός σκηνοθέτης
- 1975: Παντελής Κωνσταντινίδης, Έλληνας ποδοσφαιριστής
- 1982: Τζολεόν Λέσκοτ, Άγγλος ποδοσφαιριστής
- 1983: Νίκος Ζήσης, Έλληνας καλαθοσφαιριστής
Θάνατοι
- 1920: Τζόζεφ Λόκυερ, Άγγλος αστρονόμος
- 1921: Πέτρος Α’, βασιλιάς της Σερβίας
- 1938: Ρόμπερτ Τζόνσον, Αμερικανός τραγουδιστής και κιθαρίστας
- 1948: Μπέιμπ Ρουθ, Αμερικανός αθλητής του μπέιζμπολ
- 1949: Μάργκαρετ Μίτσελ, Αμερικανίδα συγγραφέας
- 1956: Μπέλα Λουγκόζι, Ούγγρος ηθοποιός
- 1959: Βάντα Λάντοβσκα, Πολωνή μουσικός
- 1961: Κωνσταντίνος Κρεββατάς, Έλληνας πολιτικός
- 1971: Βίλχελμ Λιστ, Γερμανός στρατάρχης
- 1971: Σπύρος Σκούρας, μεγαλοπαράγων του Χόλιγουντ, πρόεδρος της «20th Century – Fox» από το 1942 έως το 1962.
- 1977: Έλβις Πρίσλεϊ, Αμερικανός τραγουδιστής, ο «βασιλιάς» του rock ’n’ roll.
- 2005: Βίκυ Μοσχολιού, Ελληνίδα λαϊκή τραγουδίστρια.