Τραγωδία στον Πύργο: 65χρονος εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του – Η δυσοσμία κινητοποίησε έναν γείτονά του

Νεκρός μέσα στο σπίτι του εντοπίστηκε ένας 65χρονος άνδρας, το απόγευμα της Δευτέρας (22/9) στον Πύργο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews.com, την σορό του 65χρονου εντόπισε ο γείτονάς του, ο οποίος διαμένει στον επάνω όροφο μίας διώροφης οικοδομής, στη συμβολή των οδών Ατταλείας και Ζαϊμη, στο Λάπατο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο θάνατος του 65χρονου εκτιμάται πως είχε επέλθει τουλάχιστον τέσσερις ημέρες πριν. Η έντονη δυσοσμία που προερχόταν από το διαμέρισμα του άτυχου άνδρα, ήταν αυτή που κινητοποίησε τον γείτονα, ο οποίος στην συνέχεια τον εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του.

Στο σημείο μετέβη η ΕΛ.ΑΣ. και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις, ο θάνατος του 65χρονου φαίνεται να οφείλεται σε παθολογικά αίτια, ωστόσο, αναμένεται να διενεργηθεί και νεκροψία.

