Πέλλα: Απαραίτητες οι αντιολισθητικές αλυσίδες σε οδικά σημεία του νομού λόγω χιονόπτωσης

  • Λόγω χιονόπτωσης, η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων είναι απαραίτητη για τα οχήματα που κινούνται σε οδικά σημεία του νομού Πέλλας.
  • Οι αλυσίδες είναι απαραίτητες από το 15ο χιλιόμετρο του οδικού δικτύου Κερασιάς-Χιονοδρομικού Κέντρου «Βόρα» και από το 18ο χιλιόμετρο του οδικού δικτύου Άρνισσας-Χιονοδρομικού Κέντρου «Βόρα».
  • Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας τονίζει ότι «είναι υποχρεωτικός ο εφοδιασμός με αντιολισθητικές αλυσίδες όλων των οχημάτων που κινούνται σε όλο το οδικό δίκτυο της Πέλλας».
Λόγω χιονόπτωσης απαραίτητη είναι η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων για τα οχήματα που κινούνται σε οδικά σημεία, στον νομό Πέλλας.

Σύμφωνα με τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, αλυσίδες είναι απαραίτητες:

  • από το 15 χιλιόμετρο του οδικού δικτύου Κερασιάς-Χιονοδρομικού Κέντρου “Βόρα” και
  • από το 18 χιλιόμετρο του οδικού δικτύου Άρνισσας-Χιονοδρομικού Κέντρου “Βόρα”.

«Υπενθυμίζεται ότι είναι υποχρεωτικός ο εφοδιασμός με αντιολισθητικές αλυσίδες όλων των οχημάτων που κινούνται σε όλο το οδικό δίκτυο της Πέλλας», τονίζει η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας.

