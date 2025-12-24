Πέλλα: Απαραίτητες οι αντιολισθητικές αλυσίδες σε οδικά σημεία του νομού λόγω χιονόπτωσης

Λόγω χιονόπτωσης απαραίτητη είναι η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων για τα οχήματα που κινούνται σε οδικά σημεία, στον νομό Πέλλας.

Σύμφωνα με τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, αλυσίδες είναι απαραίτητες:

από το 15 χιλιόμετρο του οδικού δικτύου Κερασιάς-Χιονοδρομικού Κέντρου “Βόρα” και

από το 18 χιλιόμετρο του οδικού δικτύου Άρνισσας-Χιονοδρομικού Κέντρου “Βόρα”.

«Υπενθυμίζεται ότι είναι υποχρεωτικός ο εφοδιασμός με αντιολισθητικές αλυσίδες όλων των οχημάτων που κινούνται σε όλο το οδικό δίκτυο της Πέλλας», τονίζει η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας.