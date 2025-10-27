ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή ακόμη 3 κατηγορούμενοι – Ελεύθεροι ο λογιστής και ο πατέρας του φερόμενου ως αρχηγού της οργάνωσης

Άννα Κανδύλη

κοινωνία

ΟΠΕΚΕΠΕ, Κατηγορούμενοι, εισαγγελέας

Τρεις ακόμη κατηγορούμενοι για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ κρίθηκαν σήμερα προφυλακιστέοι, με το συνολικό αριθμό αυτών που οδηγήθηκαν στην φυλακή να φτάνει τους 13.

της Άννας Κανδύλη

Η διαδικασία ξεκίνησε το πρωί με την προφυλάκιση ενός περιστασιακά απασχολούμενου, που φέρεται να υπέβαλε ψευδή στοιχεία, ενώ στη συνέχεια δύο ακόμη κατηγορούμενοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Μεταξύ αυτών ήταν και λογιστής, ο οποίος σύμφωνα με τη δικογραφία είχε καθοριστικό ρόλο στην οργάνωση και λειτουργία του κυκλώματος. Στην απολογία του αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι οι επίμαχες αλλαγές στα Ε9 έγιναν από συνεργάτη του γραφείου του, σε συνεργασία με μεσίτη αγροτικών εκτάσεων. «Δεν έκανα ποτέ αγροτικές δηλώσεις ο ίδιος. Δεν βρέθηκε τίποτα παράνομο στο σπίτι μου, ούτε απέκτησα χρήματα από επιδοτήσεις», φέρεται να είπε.

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε και ο πατέρας του φερόμενου ως αρχηγού της οργάνωσης, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, στην απολογία του υποστήριξε πως «μεγάλωσα μόνος μου τα παιδιά μου δουλεύοντας 40 χρόνια ως αγρότης. Δεν μπορώ να πιστέψω αυτά που κατηγορείται ο γιος μου».

Ένας ακόμη κατηγορούμενος, που εμφανιζόταν ως ιδιοκτήτης αγροτεμαχίων τα οποία εκμίσθωνε σε μέλη του κυκλώματος, υποστήριξε ότι εξαπατήθηκε από μεσίτη στον οποίο είχε παραχωρήσει τους κωδικούς του taxisnet για τη διαδικασία ένταξής του ως νέος αγρότης. «Εμπιστεύτηκα λάθος άνθρωπο, που χωρίς τη γνώση μου καταχώρισε ψευδώς εκτάσεις στο όνομά μου», φέρεται να είπε στην απολογία του.

Ανάλογη υπερασπιστική γραμμή ακολούθησε και επαγγελματίας αγρότης από την Πέλλα, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι έχει προσκομίσει όλα τα παραστατικά που αποδεικνύουν ότι καλλιέργησε κανονικά τις εκτάσεις που δηλώθηκαν. «Καλλιεργώ 800 στρέμματα εδώ και 40 χρόνια και ζω αποκλειστικά από τη γη».

Απομένει η απολογία ενός ακόμη κατηγορουμένου, ο οποίος νοσηλεύεται σε νοσοκομείο. Ανακριτής και εισαγγελέας αναμένεται να μεταβούν εκεί για να λάβουν την κατάθεσή του.

17:17 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

