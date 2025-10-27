Βελόπουλος: Η παραίτηση του αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι προφυλακίσεις επιβεβαιώνουν την Ελληνική Λύση ότι η ΝΔ εξασφάλιζε “ασυλία” στους εμπλεκομένους

«Η παραίτηση του αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και οι προφυλακίσεις λόγω της παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, επιβεβαιώνουν πλήρως την Ελληνική Λύση ότι η ΝΔ είναι και παράνομη και ανήθικη καθώς όχι μόνον δεν “διαλεύκανε” το σκάνδαλο αλλά εξασφάλιζε “ασυλία” στους εμπλεκομένους», τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης προσθέτει σε δήλωσή του: «Η λεηλασία λοιπόν από τις “γαλάζιες ακρίδες” οι οποίες είχαν συνηθίσει σε μία ιδιότυπη “ασυλία”, λαμβάνει τέλος. Εμπλεκόμενοι πολιτικοί και γαλάζιες κομματικές ακρίδες πρέπει να οδηγηθούν στις φυλακές και να επιστρέψουν τα κλεμμένα».

