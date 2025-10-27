ΠΑΣΟΚ: Η υπόθεση Καϊμακάμη είναι άλλος ένας κρίκος στην αλυσίδα της αναποτελεσματικής και αναξιόπιστης διακυβέρνησης της ΝΔ

Enikos Newsroom

πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Η υπόθεση Καϊμακάμη είναι άλλος ένας κρίκος στην αλυσίδα της αναποτελεσματικής και αναξιόπιστης διακυβέρνησης της ΝΔ

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν λειτουργεί ως κυβέρνηση όλων των πολιτών αλλά ως ένας κομματικός πελατειακός ψηφοθηρικός μηχανισμός», τονίζει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής με αφορμή την παραίτηση του Ιωάννη Καϊμακάμη, από την θέση του προσωρινού Αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως υπογραμμίζουν από το ΠΑΣΟΚ, «στις 9 Οκτωβρίου ο κ. Καϊμακάμης είχε αφήσει άφωνο το πανελλήνιο καταθέτοντας στην εξεταστική επιτροπή στις ερωτήσεις των Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ ότι η επιλογή του στη θέση του Αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε γιατί “ήταν του χώρου, ψηφοφόρος και μέλος της Νέας Δημοκρατίας”, ότι πήγαινε στο γραφείο του όταν χρειαζόταν και πως η οικογένεια του λάμβανε επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ κάτι που όμως δεν έκρινε ως αντικρουόμενο ή ασυμβίβαστο. Για την κυβέρνηση ήταν απλά… 9 Οκτωβρίου, καθώς δεν βρήκε το ηθικό και πολιτικό ανάστημα ούτε να τον αποδοκιμάσει δημόσια. Στα κρυφά τον έβαλαν να παραιτηθεί, και κατά την πάγια λογική του Μαξίμου όλα “τακτοποιήθηκαν”».

«Η υπόθεση Καϊμακάμη είναι άλλος ένας κρίκος στην αλυσίδα της αναποτελεσματικής και αναξιόπιστης διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Είναι άλλο ένα παράδειγμα που επιβεβαιώνει ότι το επιτελικό κράτος των αρίστων, παράγει μόνο διαφθορά. Αποδεικνύεται πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν λειτουργεί ως κυβέρνηση όλων των πολιτών αλλά ως ένας κομματικός πελατειακός ψηφοθηρικός μηχανισμός», καταλήγει το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

