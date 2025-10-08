Μαρούσι: Κινηματογραφική καταδίωξη έπειτα από απόπειρα διάρρηξης – Συνελήφθη 32χρονος

Enikos Newsroom

κοινωνία

αστυνομία περιπολικό ελας

Κινηματογραφική καταδίωξη εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης (7/10) στο Μαρούσι, όταν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν ένα ύποπτο όχημα στην οδό Νερατζιωτίσσης.

Αν και έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο, εκείνος ανέπτυξε ταχύτητα επιχειρώντας να διαφύγει. Ακολούθησε καταδίωξη στους γύρω δρόμους, από τη Νερατζιωτίσσης μέχρι την περιοχή του σταθμού ΗΣΑΠ «Ειρήνη» και σε στενά κάθετα στην οδό Μαρίνου Αντύπα.

Στη συμβολή των οδών Φολεγάνδρου και Σμύρνης, ο ύποπτος εγκατέλειψε το όχημα και προσπάθησε να διαφύγει πεζός, ωστόσο συνελήφθη έπειτα από σύντομη πεζή καταδίωξη, χάρη και στη συνδρομή αστυνομικού εκτός υπηρεσίας. Ο δράστης, ένας 32χρονος Αλβανός, οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Αμαρουσίου, ενώ εναντίον του αναμένεται να ασκηθούν διώξεις για απόπειρα κλοπής.

09:52 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Ρόδος: Συνελήφθη 66χρονος που χτύπησε στην πλάτη την ανήλικη κόρη του και την απείλησε

Αργά το βράδυ της Δευτέρας (06/10), οι αστυνομικές αρχές της Ρόδου κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν ...
08:48 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Βόλος: 25χρονος έριξε γροθιά σε συνάδελφό του και απείλησε πως θα σκοτώσει αστυνομικούς

Την πλήρωσε ακριβά ένας 25χρονος εργαζόμενος σε καφετέρια στον Βόλο, έπειτα από άγριο καβγά με...
08:17 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

LIVE η κίνηση: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, μποτιλιάρισμα στην Κηφισίας – Καθυστερήσεις μισής ώρας στην Αττική Οδό

Ανυπόφορη είναι για ακόμη ένα πρωινό η κίνηση στους δρόμους της Αττικής, αφού παρατηρούνται ήδ...
07:43 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Έκρηξη στην ντισκοτέκ «Jacky.O.» στα Ιλίσια: Στο μικροσκόπιο οι κάμερες ασφαλείας – Τι εξετάζουν οι Αρχές

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Τρίτης (07/10) από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε έξω από...
