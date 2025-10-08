Μαρούσι: Κινηματογραφική καταδίωξη έπειτα από απόπειρα διάρρηξης – Συνελήφθη 32χρονος

Κινηματογραφική καταδίωξη εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης (7/10) στο Μαρούσι, όταν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν ένα ύποπτο όχημα στην οδό Νερατζιωτίσσης.

Αν και έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο, εκείνος ανέπτυξε ταχύτητα επιχειρώντας να διαφύγει. Ακολούθησε καταδίωξη στους γύρω δρόμους, από τη Νερατζιωτίσσης μέχρι την περιοχή του σταθμού ΗΣΑΠ «Ειρήνη» και σε στενά κάθετα στην οδό Μαρίνου Αντύπα.

Στη συμβολή των οδών Φολεγάνδρου και Σμύρνης, ο ύποπτος εγκατέλειψε το όχημα και προσπάθησε να διαφύγει πεζός, ωστόσο συνελήφθη έπειτα από σύντομη πεζή καταδίωξη, χάρη και στη συνδρομή αστυνομικού εκτός υπηρεσίας. Ο δράστης, ένας 32χρονος Αλβανός, οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Αμαρουσίου, ενώ εναντίον του αναμένεται να ασκηθούν διώξεις για απόπειρα κλοπής.