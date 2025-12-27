Λάρισα: Νεκρός εντοπίστηκε 53χρονος σε πυλωτή πολυκατοικίας 

  • Τραγωδία εξελίχθηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου, 27 Δεκεμβρίου στη Λάρισα, καθώς 53χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στην πυλωτή πολυκατοικίας.
  • Ο 53χρονος εντοπίστηκε από περιοίκους πριν τις 7.00 π.μ. χωρίς τις αισθήσεις του, με την πρώτη εικόνα να δείχνει πως βρισκόταν ώρες στο συγκεκριμένο σημείο.
  • Η ΕΛ.ΑΣ. διεξάγει έρευνα για το συμβάν, ενώ από τα μέχρι τώρα στοιχεία έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, καθώς ο θάνατος αποδίδεται σε παθολογικά αίτια.
Τραγωδία εξελίχθηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου, 27 Δεκεμβρίου στην πόλη της Λάρισας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του larissanet, πριν τις 7.00 π.μ. 53χρονος άνδρας εντοπίστηκε από περιοίκους χωρίς τις αισθήσεις του στην πυλωτή της πολυκατοικίας όπου διέμενε, επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου.

Στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ, ενώ διαπιστώθηκε πως δεν είχε σημάδια ζωής. Από την πρώτη εικόνα καταδεικνύονταν πως ο 53χρονος βρίσκονταν ώρες στο συγκεκριμένο σημείο.

Το σώμα του άνδρα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Για το συμβάν ενημερώθηκε η ΕΛ.ΑΣ., με το Α.Τ. Λάρισας να διεξάγει την έρευνα.

Όπως προκύπτει από τα μέχρι τώρα στοιχεία, έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, καθώς ο άνδρας φαίνεται πως κατέληξε από παθολογικά αίτια.

