Η σχέση τους περνάει κρίση επειδή πρέπει να δουλέψει την παραμονή Πρωτοχρονιάς – «Του εξήγησα ότι δεν είναι δίκαιο για τους συναδέλφους μου, αλλά έχει θυμώσει»

Μια γυναίκα σκοπεύει να δουλέψει την Πρωτοχρονιά στην καινούργια της δουλειά ως μπαργούμαν, ύστερα από μήνες ανεργίας λόγω ασθένειας. Ο φίλος της επιμένει ότι πρέπει να πάρει την άδεια, παρόλο που εκείνη ανησυχεί για το αν θα είναι δίκαιη απέναντι στους συναδέλφους της. Αναποφάσιστη αν είναι εγωίστρια ή υπεύθυνη, ζητάει τη γνώμη του Reddit για το αν φταίει.

Αμφιβολίες για την επιλογή της δουλειάς στην Πρωτοχρονιά: Σωστό ή λάθος;

Η γυναίκα ζήτησε τη βοήθεια της κοινότητας του Reddit μετά από μια διαφωνία με τον φίλο της σχετικά με την απόφασή της να δουλέψει την Πρωτοχρονιά στην καινούργια της δουλειά. Μετά από έναν δύσκολο χρόνο γεμάτο ασθένεια και ανεργία, αναρωτήθηκε αν η επιλογή της να δουλέψει την εορταστική περίοδο την καθιστούσε κακή σύντροφο.

«Πρόσφατα ξεκίνησα μια νέα προσωρινή δουλειά ως μπαργούμαν, μετά από περίπου 6 μήνες ανεργίας λόγω ασθένειας», εξήγησε. Η επιστροφή στη δουλειά της φάνηκε σημαντική, αφού πλέον αισθανόταν και πάλι υγιής. Είπε πως η δουλειά της έγινε γρήγορα ένα θετικό κομμάτι της ζωής της, κυρίως λόγω του εργασιακού περιβάλλοντος.

«Όλοι οι συνάδελφοί μου είναι ευγενικοί, υποστηρικτικοί, και τα πάμε πολύ καλά μεταξύ μας», έγραψε, τονίζοντας πόσο σημαντική ήταν αυτή η στήριξη μετά από έναν δύσκολο χρόνο. Επειδή το μπαρ παρέμενε ανοιχτό στις αργίες, ήταν αναπόφευκτες οι διαφωνίες για το πρόγραμμα. «Αφού είμαι καινούργια, προσωπικά δεν νομίζω ότι είναι δίκαιο να ζητάω να πάρω όλες τις αργίες», εξήγησε, δίνοντας έμφαση στον σεβασμό προς τους συναδέλφους της.

Πρόσθεσε ότι ήδη είχε εξασφαλίσει κάποια ρεπό. «Έχω ήδη ρεπό την παραμονή Χριστουγέννων και τα Χριστούγεννα, αλλά μάλλον θα δουλέψω την παραμονή Πρωτοχρονιάς και την Πρωτοχρονιά», είπε.

Ο φίλος της διαφώνησε έντονα με την απόφασή της. «Κάθε φορά που αναφέρω ότι πιθανότατα θα δουλέψω την Πρωτοχρονιά, εκείνος λέει ευθέως: ‘όχι, δεν θα δουλέψεις εκείνες τις μέρες’», έγραψε. Αισθάνθηκε απογοητευμένη από την τροπή της συζήτησης. Εξήγησε ότι η αντίδρασή του την έκανε να νιώθει «σαν να μην είναι απόφαση μου», κάτι που την άφησε με την αίσθηση ότι την αγνόησε.

Αρχικά, προσπάθησε να εξηγήσει ήρεμα τους λόγους της. «Προσπάθησα να του εξηγήσω ότι δεν νομίζω ότι είναι δίκαιο για τους συναδέλφους μου και ότι θέλω να είμαι καλό μέλος της ομάδας», μοιράστηκε. Όταν οι εξηγήσεις της δεν βοήθησαν, αποφάσισε να αποσυρθεί από τη συζήτηση. «Μετά που εκείνος συνέχιζε να θυμώνει, απλά σταμάτησα να ασχολούμαι και απέφυγα την κουβέντα», έγραψε.

“Δεν θεωρώ την Πρωτοχρονιά κάτι ιδιαίτερο”

«Είμαστε μαζί 3 χρόνια και έχουμε περάσει κάθε Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά μαζί μέχρι τώρα», εξήγησε. Παρόλα αυτά, ένιωθε πως η Πρωτοχρονιά δεν ήταν ιδιαίτερα σημαντική για εκείνη. «Η Πρωτοχρονιά δεν υπήρξε ποτέ κάτι σπουδαίο για μένα προσωπικά», είπε.

Ανέφερε ότι εκτιμούσε το να είναι ξανά στη δουλειά μετά την αρρώστια της και δεν ήθελε να ρισκάρει την αξιοπιστία της στην δουλειά. Καθώς πλησίαζε η αργία, η ένταση γινόταν μεγαλύτερη. «Τώρα που η Πρωτοχρονιά πλησιάζει, ξέρω ότι δεν μπορώ να αποφύγω πια τη συζήτηση», παραδέχτηκε. Αυτή η πίεση την έκανε να αμφιβάλλει για τον εαυτό της. Έγραψε ότι άρχιζε «να αμφισβητώ τον εαυτό μου και να αναρωτιέμαι αν είμαι κακή μαζί του».

Τελικά, ζήτησε από την κοινότητα να της δώσει μια πιο αντικειμενική άποψη. «Είμαι εγώ λάθος εδώ;» ρώτησε στο ποστ της.

Οι χρήστες υποστήριξαν σχεδόν ομόφωνα την απόφασή της. Κάποιος έγραψε: «Είναι φυσιολογικό σε μια καινούρια δουλειά, ειδικά όταν δεν έχεις συμπληρώσει χρόνο εκεί για ένα χρόνο, να δουλεύεις αυτές τις μέρες».

Ο ίδιος εξέφρασε επίσης την έκπληξή του για το πρόγραμμά της. «Είναι έκπληξη που κατάφερες να πάρεις άδεια για τα Χριστούγεννα», πρόσθεσε.

Ένας άλλος χρήστης αναγνώρισε την συναισθηματική πλευρά του ζητήματος. «Καταλαβαίνω ότι είναι μια παράδοση δική σας και ότι εκείνος είναι αναστατωμένος», έγραψε.

Παρόλα αυτά, πίστευαν ότι η διαφωνία ήταν διαχειρίσιμη. «Μπορεί ακόμα να περάσει την παραμονή της Πρωτοχρονιάς με την οικογένεια ή τους φίλους του», εξήγησε.

Εξήραν επίσης την εντιμότητά της στη δουλειά. «Στην πραγματικότητα, θεωρώ ότι η στάση σου να μοιράζεσαι δίκαια τις βάρδιες των γιορτών με τους συναδέλφους σου είναι κάτι καλό», είπαν.

Άλλοι συμφώνησαν ότι η απόφασή της ήταν λογική. «Πολλά επαγγελματικά περιβάλλοντα απαιτούν από τους υπαλλήλους να δουλέψουν την παραμονή των Χριστουγέννων, την ημέρα των Χριστουγέννων ή την παραμονή της Πρωτοχρονιάς», πρόσθεσε ο ένας άλλος χρήστης του Reddit.