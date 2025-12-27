Ο ψηφιακός μετασχηματισμός το 2025: Από το Kids Wallet έως την Τεχνητή Νοημοσύνη και τους μικροδορυφόρους

Μια συνολική στρατηγική ψηφιακού μετασχηματισμού υλοποιεί η Ελλάδα, με παρεμβάσεις που εκτείνονται από την προστασία των ανηλίκων και την ψηφιακή υγεία έως την τεχνητή νοημοσύνη, την κυβερνοασφάλεια και τις διαστημικές υποδομές μια προσπάθεια που, όπως έχει τονίσει ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, στοχεύει στη δημιουργία μιας σύγχρονης, ψηφιακής Ελλάδας που αξίζει να ζεις.

Στον τομέα της προστασίας των ανηλίκων, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις πρώτες χώρες που εφαρμόζουν μια ολοκληρωμένη εθνική και ευρωπαϊκή στρατηγική. Ο κ. Παπαστεργίου έχει επισημάνει ότι «είμαστε από τις πρώτες χώρες που ενσωμάτωσαν την ευρωπαϊκή προσέγγιση age verification στο Kids Wallet», προσθέτοντας ότι το Kids Wallet δεν είναι απλά ένα εργαλείο ελέγχου ηλικίας, αλλά ένα «ισχυρό εργαλείο για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο», το οποίο διευκολύνει τους γονείς για τον έλεγχο πρόσβασης και χρήσης εφαρμογών και υπηρεσιών σε κινητά τηλέφωνα.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην ψηφιακή υγεία. Ο Εθνικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας (ΕΗΦΥ) συγκεντρώνει τα ιατρικά δεδομένα των πολιτών σε μια ενιαία, ασφαλή και εύχρηστη πλατφόρμα, διευκολύνοντας τόσο τους πολίτες όσο και τους επαγγελματίες υγείας. Παράλληλα, τέθηκαν σε παραγωγική λειτουργία ο Προσωπικός Βοηθός Υγείας Πολίτη (myHealth Agent) και ο Ψηφιακός Βοηθός Ιατρού, με αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης.

Στον πυρήνα της στρατηγικής βρίσκεται η Τεχνητή Νοημοσύνη. Την άνοιξη του 2026 ξεκινά η υλοποίηση του εθνικού υπερυπολογιστή «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου, ενώ τον Δεκέμβριο του 2025 εγκρίθηκε ο νόμος για τη δημιουργία του AI Factory «Pharos». Σύμφωνα με τον υπουργό, το Pharos ανοίγει «τον δρόμο για το μέλλον της Ελλάδας στην Τεχνητή Νοημοσύνη», ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και ενδυναμώνοντας την καινοτομία.

Τον Οκτώβριο του 2025 εγκρίθηκαν επίσης προτάσεις για τη δημιουργία τεσσάρων AI Factory Antennas σε Κύπρο, Μάλτα, Βόρεια Μακεδονία και Σερβία, που θα συνδέονται με το ελληνικό Pharos, καθιστώντας τη χώρα περιφερειακό κόμβο ΤΝ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Την ίδια περίοδο ανακοινώθηκε και η δημιουργία νέου υπερυπολογιστή ΤΝ στην Κοζάνη, με εθνικούς πόρους ύψους 30 εκατ. ευρώ.

Σημαντική πρόοδος καταγράφεται και στην εφαρμογή του Προσωπικού Αριθμού, με 9,3 εκατ. πολίτες να διαθέτουν πλέον μοναδικό αριθμό ταυτοποίησης για τις συναλλαγές τους με το Δημόσιο, ένα εργαλείο που, σύμφωνα με τον υπουργό, συμβάλλει στη βελτίωση των ψηφιακών υπηρεσιών και της εξυπηρέτησης.

Στον χώρο του αθλητισμού, το ψηφιακό εισιτήριο και η ταυτοποίηση εισόδου στα γήπεδα μέσω του Gov.gr Wallet έχουν αποδώσει μετρήσιμα αποτελέσματα. Κατά την περίοδο 2024-2025 εκδόθηκαν 1.480.896 προσωποποιημένα εισιτήρια, ενώ συνολικά τα προσωποποιημένα εισιτήρια ανέρχονται σε 2.507.345, με σημαντικό αριθμό να αφορά ανηλίκους και ξένους φιλάθλους.

Παράλληλα, ενισχύεται η οδική ασφάλεια με την εγκατάσταση των πρώτων καμερών τεχνητής νοημοσύνης σε σημεία υψηλής επικινδυνότητας στην Αττική, μετά την ψήφιση της σχετικής νομοθεσίας.

Καθοριστικό ρόλο στον ψηφιακό μετασχηματισμό διαδραματίζει το Ταμείο Ανάκαμψης. Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης υλοποιεί 109 ψηφιακά έργα με 309 υποέργα και συνολικό προϋπολογισμό 3,3 δισ. ευρώ. Οι συνολικές πληρωμές έχουν φτάσει τα 1,6 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 555 εκατ. ευρώ πραγματοποιήθηκαν μόνο το 2025, ενώ έως το τέλος του έτους αναμένονται επιπλέον 200 εκατ. ευρώ.

Σε εξέλιξη βρίσκεται και ένα από τα μεγαλύτερα έργα ψηφιοποίησης αρχειακού υλικού που αφορά περισσότερες από 1,1 δισ. σελίδες σε κρίσιμους τομείς όπως η Δικαιοσύνη, η Υγεία, το Κτηματολόγιο και η Μετανάστευση. Μέχρι σήμερα έχουν ψηφιοποιηθεί 817,5 εκατ. σελίδες, ποσοστό 68% του συνολικού έργου, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το καλοκαίρι του 2026.

Στον τομέα των υποδομών, η ευρυζωνικότητα ενισχύεται δυναμικά με το πρόγραμμα Ultra-Fast Broadband (UFBB), προϋπολογισμού 452 εκατ. ευρώ, που θα επεκτείνει την κάλυψη υπερυψηλών ταχυτήτων σε περίπου 480.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Σημαντικές είναι και οι εξελίξεις στο Διάστημα, με την εκτόξευση πέντε ελληνικών micro και nano δορυφόρων στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων, ενώ νωρίτερα το 2025 είχε εκτοξευθεί και ο πρώτος ελληνικός CubeSat από επιστημονική ομάδα του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Την ίδια στιγμή, παρουσιάστηκε η νέα έκδοση του Gov.gr Wallet, που με τις πρόσφατες ενημερώσεις φιλοδοξεί να μετατρέψει την εφαρμογή σε βασικό κόμβο επικοινωνίας των πολιτών με το κράτος. Ο κ. Παπαστεργίου έχει σημειώσει ότι στόχος είναι η εφαρμογή να λειτουργεί ως μοναδικό και ασφαλές κανάλι επικοινωνίας πολιτών και κυβέρνησης.

Τέλος, την Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας 2026-2030 και οι ψηφιακοί βοηθοί όπως ο mAiGov και η εφαρμογή mAiGreece, ενίσχυσαν περαιτέρω τη συμμετοχή των πολιτών και την καθημερινή χρηστικότητα των ψηφιακών υπηρεσιών.

Συνολικά, ο στόχος ήταν η επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού με έμφαση στον άνθρωπο, την καινοτομία και την αποτελεσματικότητα, κάτι που «συνδέει τεχνολογία και ανθρώπινη εμπειρία για το καλό των πολιτών», όπως έχει τονίσει ο κ. Παπαστεργίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ