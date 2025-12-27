Βαρδούσια: Σχεδόν αγκαλιασμένοι, λίγο πριν από την κορυφή του βουνού βρέθηκαν οι 4 ορειβάτες – Δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν και καταπλακώθηκαν από την χιονοστιβάδα

Σοκ έχει προκαλέσει η τραγωδία με τους τέσσερις ορειβάτες που αγνοούνταν στα Βαρδούσια όρη στη Φωκίδα τα δυο τελευταία 24ωρα και εντοπίστηκαν νεκροί το απόγευμα της Παρασκευής. Οι ίδιοι εντοπίστηκαν σχεδόν αγκαλιασμένοι, καθώς φαίνεται πως δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν στη θέα της χιονοστιβάδας.

Οι τέσσερις ορειβάτες βρέθηκαν κάτω από χιονοστιβάδα λίγο πριν από την κορυφή του βουνού, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, κάτι που επιβεβαιώνει το σενάριο που πίστευαν από την αρχή των ερευνών οι διασώστες. Παράλληλα, όπως μεταδίδει το lamianow, φαίνεται πως οι τέσσερίς τους ανέβηκαν σε υψόμετρο 2.200–2.300 μέτρων, με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν ότι χιονοστιβάδα τους παρέσυρε σε χαμηλότερο σημείο, όπου και καταπλακώθηκαν.

Πρόκειται για ένα σημείο με απότομα περάσματα και κάθετες πλαγιές. Έμπειροι ορειβάτες και διασώστες εξηγούν ότι ακόμα και ένας μικρός θόρυβος ή μια φωνή μπορεί να πυροδοτήσει μια μεγάλη χιονοστιβάδα, όταν το χιόνι είναι φρέσκο και ασταθές.

Βρέθηκαν σχεδόν αγκαλιασμένοι

Όπως ανέφεραν οι πρώτες πληροφορίες, οι τέσσερις ορειβάτες παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα. Οι διασώστες τούς εντόπισαν θαμμένους κάτω από το χιόνι σε πολύ κοντινή απόσταση μεταξύ τους, σχεδόν αγκαλιασμένους, κάτι που δείχνει ότι δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν και να απομακρυνθούν.

Υπενθυμίζεται, ότι νωρίτερα είχαν εντοπιστεί ίχνη τα οποία χάνονταν απότομα, ένα στοιχείο που από την αρχή ενίσχυε το σενάριο της χιονοστιβάδας. Η ομάδα είχε ξεκινήσει την ανάβαση υπό καλές καιρικές συνθήκες, ωστόσο ο καιρός άλλαξε εξαιτίας υψομετρικών και μορφολογικών συνθηκών.

Σημειώνεται ότι ένας από τους ορειβάτες γνώριζε πολύ καλά τη διαδρομή, καθώς τα τελευταία χρόνια διέμενε στο χωριό Αθανάσιος Διάκος και πραγματοποιούσε τακτικά τη συγκεκριμένη ανάβαση.

Ζητήθηκε η συνδρομή ελικοπτέρου για την ανάσυρση τους

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της κοινότητας, Κ. Μαστροκωστόπουλος, στην ΕΡΤ, από νωρίς το πρωί έχουν ξεκινήσει οι δυνάμεις για την προσέγγιση του σημείου όπου βρέθηκαν οι τέσσερις ορειβάτες, ενώ έχει ζητηθεί και η συνδρομή ελικοπτέρου αν ο καιρός είναι καλός, για τη μεταφορά τους, λόγω της μεγάλης απόστασης από τον πλησιέστερο δρόμο. «Βρίσκονται σε ένα σημείο που για να πλησιάσουμε στον κοντινότερο δρόμο είναι αρκετά μεγάλη απόσταση και όταν υπάρχουν και τα φορεία, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο θα είναι», είπε.

Καθοριστικό βοήθεια προσφέρει επίσης ομάδα έμπειρων ορειβατών «που βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στην περιοχή», τόνισε.

Οι καιρικές συνθήκες την ημέρα της τραγωδίας ήταν καλές, με ηλιοφάνεια, γεγονός που φαίνεται πως συνέβαλε στη δημιουργία της χιονοστιβάδας, οδηγώντας στο μοιραίο αποτέλεσμα, τόνισε ο κ. Μαστροκωστόπουλος.

Τελευταία στιγμή δεν πήγε μαζί τους και πέμπτος ορειβάτης

Ανάμεσα στους νεκρούς, βρίσκεται και ένας άνδρας με καταγωγή από τα Λεχαινά Ηλείας. Πρόκειται για τον Θανάση Κολοτούρο έναν έμπειρο ορειβάτη με πολλές αναβάσεις στο ενεργητικό του και μάλιστα σε δύσκολες διαδρομές, σύμφωνα με το tempo24.

επρόκειτο να πάει μαζί τους και ένας γνωστός ορειβάτης από τον Πύργο Ηλείας, ο οποίος είναι φίλος του Θανάση Κολοτούρου. Ωστόσο οι επαγγελματικές υποχρεώσεις που είχε δεν του επέτρεψαν να συμμετάσχει στην αποστολή. Πρόκειται για τον ορειβάτη που ειδοποίησε ότι οι φίλοι του δεν έχουν δώσει σημεία ζωής.

Τι είπε φίλος των ορειβατών

Ο Δημήτρης Ραβάνης, φίλος των ορειβατών, δήλωσε: «Το ένα το παιδί νοικιάζει σπίτι στο χωριό. Είναι έμπειρος ορειβάτης και μαζί με δυο φίλους ανεβήκανε στο βουνό. Καταφύγια είναι δυο αλλά είναι κλειστά. Τα καταφύγια τα ελέγξαμε χθες δεν είναι εκεί». «Εμείς οι ντόπιοι που ανεβήκαμε στο βουνό για να κάνουμε μια έρευνα δεν μπορέσαμε να βρούμε κάτι», συμπλήρωσε.

«Εγώ πήγα μέχρι τα καταφύγια, το χιόνι ήταν πολύ εχθές, μέχρι το δεύτερο καταφύγιο ήταν μέχρι το γόνατο», δήλωσε ένας άλλος ορειβάτης.

Τα κινητά τους τηλέφωνα παρέμεναν εκτός δικτύου, γεγονός που καθιστούσε αδύνατη κάθε προσπάθεια επικοινωνίας και εντοπισμού.

Η επιχείρηση για τον εντοπισμό τους

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 30 πυροσβέστες με τις ορειβατικές ομάδες 1ης, 6ης, 7ης και 8ης ΕΜΑΚ ενώ από το πρωί drone χτένιζε από αέρος δύσβατα και δυσπρόσιτα σημεία της περιοχής.

Οι έρευνες ενισχύθηκαν περαιτέρω στην ορεινή Φθιώτιδα, στην περιοχή του Αθανάσιος Διάκος, για τον εντοπισμό των τριών ορειβατών, καθώς στην επιχείρηση εντάχθηκαν επιπλέον δυνάμεις, με την 6η ΕΜΑΚ Πάτρας και την 8η ΕΜΑΚ Λάρισας να επιχειρούν στο πεδίο, μαζί με τα υπόλοιπα σωστικά συνεργεία.

Οι ομάδες ήταν κατάλληλα εξοπλισμένες για νυχτερινή και ορεινή επιχείρηση και κινούνταν σε ένα εξαιρετικά δύσκολο και απαιτητικό πεδίο, με βαθύ χιόνι, απότομες πλαγιές και περιορισμένη ορατότητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι διασώστες είχαν ήδη φτάσει σε υψόμετρο περίπου 1.000 μέτρων και συνέχιζαν τις έρευνες. Παράλληλα, οι διασώστες εξέταζαν σοβαρά το ενδεχόμενο χιονοστιβάδας, καθώς στο σημείο υπήρχε χιόνι που έφτανε έως το γόνατο, μια συνθήκη που θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνη σε τέτοιο ανάγλυφο.

Σημειώνεται ότι οι τρεις ορειβάτες ήταν σε καλή φυσική κατάσταση, ενώ η διαδρομή τους ήταν γνώριμη, γεγονός που προβλημάτιζε ιδιαίτερα τους διασώστες.

Το χρονικό της τραγωδίας

Σωστικά συνεργεία και εθελοντές έδιναν μάχη με τον χρόνο για δύο ημέρες στα Βαρδούσια όρη. Οι τρεις φίλοι αναχώρησαν το πρωί της Πέμπτης από το χωριό Αθανάσιος Διάκος με σκοπό να ακολουθήσουν ορεινή διαδρομή σε δύσβατο σημείο της περιοχής. Έκτοτε δεν είχαν δώσει κανένα σημείο ζωής.

Επίσης εντοπίστηκε το όχημα των ορειβατών, λίγο πιο πίσω από εκεί που ξεκίνησε η ανάβασή τους για την κορυφή του Κόρακα, όπου το ανάγλυφο του βουνού αλλάζει δραματικά.