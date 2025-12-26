Ξεγελάστηκαν από τον καλό καιρό οι ορειβάτες που βρέθηκαν νεκροί – Το χρονικό της τραγωδίας στα Βαρδούσια Όρη

Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση των τεσσάρων ορειβατών που αγνοούνταν από το πρωί των Χριστουγέννων στα Βαρδούσια Όρη, καθώς εντοπίστηκαν νεκροί, θαμμένοι κάτω από χιονοστιβάδα.

Οι ορειβάτες ξεκίνησαν την εξόρμηση νωρίς το πρωί των Χριστουγέννων από το χωριό Αθανάσιος Διάκος με σκοπό να κινηθούν στο μονοπάτι. Ακολούθησαν τη σήμανση του Ε4 προς τον προφήτη Ηλία, άφησαν το αυτοκίνητο, περπάτησαν τον χωματόδρομο προς το καταφύγιο Βαρδούσια. Η ψηλότερη κορυφή είναι ο Κόρακας. Ωστόσο, είναι άγνωστο μέχρι πού έφτασαν αφού το χιόνι έσβησε τις πατημασιές τους.

Κατά την πορεία τους, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, φαίνεται πως έπεσαν πάνω σε χιονοθύελλα, ενώ λίγο αργότερα χάθηκε και το σήμα των κινητών τους τηλεφώνων, καθιστώντας αδύνατη κάθε επικοινωνία.

Η ανησυχία των συγγενών και φίλων τους κορυφώθηκε όταν οι προσπάθειες επικοινωνίας απέβησαν άκαρπες. Οι έρευνες αρχικά την ημέρα των Χριστουγέννων άρχισαν από τους κατοίκους του χωριού που δεν εντόπισαν κάτι, αλλά στις 9 το βράδυ της ίδιας ημέρας ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, και άμεσα κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις διάσωσης. Από εκείνη τη στιγμή στήθηκε μια εκτεταμένη επιχείρηση εντοπισμού, που διήρκεσε σχεδόν 24 ώρες, σε ένα από τα πιο απαιτητικά και επικίνδυνα βουνά της χώρας.

Για τον εντοπισμό τους είχε στηθεί μεγάλη επιχείρηση της ΕΜΑΚ με drone και εκπαιδευμένα σκυλιά. Η αγωνία είχε κορυφωθεί και οι διασώστες εξέφραζαν την ελπίδα να βρουν σώους τους ορειβάτες. Δυστυχώς, όμως, διαψεύστηκαν. Συγκεκριμένα, στην μεγάλη επιχείρηση συμμετείχαν 30 πυροσβέστες με τις ορειβατικές ομάδες 1ης, 6ης, 7ης και 8ης ΕΜΑΚ, ενώ από το πρωί drone «χτένιζε» από αέρος δύσβατα σημεία της περιοχής.

Τελευταία στιγμή δεν πήγε μαζί τους και πέμπτος ορειβάτης

Σύμφωνα με το Star, οι ορειβάτες φαίνεται να ξεγελάστηκαν από τις καλές καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν όταν ξεκίνησαν για τη διαδρομή τους στο βουνό, όταν χθες, ανήμερα των Χριστουγέννων, αποφάσισαν να πάνε για ορειβασία. Σύμφωνα με πληροφορίες, όμως, προκλήθηκε χιονοστιβάδα και τους παρέσυρε με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο.

Ο ένας από τους ορειβάτες, δεν ήταν από την περιοχή, ωστόσο ζούσε τον περισσότερο καιρό στο χωριό Αθανάσιος Διάκος. Μάλιστα είχε κάνει πολλές φορές τη συγκεκριμένη διαδρομή. Ο δεύτερος ήταν ένας άντρας 55 ετών, πρώην αξιωματικός, ο οποίος είχε μεγάλη εμπειρία στις πεζοπορίες. Αλλά και ο τρίτος ήξερε από επικίνδυνα σπορ. Ωστόσο, οι χιονισμένες πλαγιές στις οποίες πήγαν είναι πολύ απότομες κι επικίνδυνες. Αν κάποιος παρασυρθεί από χιονοστιβάδα είναι πολύ δύσκολο να επιβιώσει.

Συγκεκριμένα, ανάμεσα στους νεκρούς, βρίσκεται και ένας άνδρας με καταγωγή από τα Λεχαινά Ηλείας. Πρόκειται για τον Θανάση Κολοτούρο έναν έμπειρο ορειβάτη με πολλές αναβάσεις στο ενεργητικό του και μάλιστα σε δύσκολες διαδρομές, σύμφωνα με το tempo24.

Μάλιστα, επρόκειτο να πάει μαζί τους και ένας γνωστός ορειβάτης από τον Πύργο Ηλείας, ο οποίος είναι φίλος του Θανάση Κολοτούρου. Ωστόσο οι επαγγελματικές υποχρεώσεις που είχε δεν του επέτρεψαν να συμμετάσχει στην αποστολή. Πρόκειται για τον ορειβάτη που ειδοποίησε ότι οι φίλοι του δεν έχουν δώσει σημεία ζωής.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι διασώστες είχαν φτάσει σε υψόμετρο περίπου 1.000 μέτρων και συνέχιζαν τις έρευνες. Παράλληλα, εξέταζαν σοβαρά το ενδεχόμενο χιονοστιβάδας, καθώς στο σημείο υπήρχε χιόνι που έφτανε έως το γόνατο, μια συνθήκη που θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνη σε τέτοιο ανάγλυφο.

Η περιοχή στα Βαρδούσια αποτελεί ιδιαίτερα απαιτητικό αναρριχητικό προορισμό, που τον χειμώνα δεν συγχωρεί λάθη, ακόμα και από τους πιο έμπειρους.

Οι ειδικοί επισήμαναν ότι, με δεδομένες τις χαμηλές θερμοκρασίες, όσο περνούσαν οι ώρες, μειώνονταν οι πιθανότητες εντοπισμού τους εν ζωή.