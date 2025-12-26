Μαρία Ελένη Λυκουρέζου: Το άγνωστο ταξίδι με την Ζωή Λάσκαρη – «Ήταν τρελό δέσιμο το να είσαι 4 μήνες με τη μάνα σου υπό τέτοιες συνθήκες»

Το ταξίδι που είχε κάνει με τη μητέρα της, Ζωή Λάσκαρη, για τέσσερις ολόκληρους μήνες, περιέγραψε για πρώτη φορά η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου, που ήταν καλεσμένη στο εορταστικό επεισόδιο του «Στούντιο 4».

«Με τη μητέρα μου μιλάγαμε ατελείωτα, αναλύαμε τα πάντα, κάναμε ταξίδια. Είχαμε φύγει 1η Μαΐου για Πάσχα στο Ντουμπάι για μια βδομάδα και της λέω “αντί να γυρίσουμε πίσω, δεν πάμε στο Μαρόκο;”. Πήγαμε στο Μαρόκο, ήμασταν οι δυο μας, νοικιάσαμε ένα αυτοκίνητο και κάναμε επί ενάμιση μήνα τουρ στο Μαρόκο το 2002», αποκάλυψε η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου κάνοντας λόγο για μια εμπειρία ζωής που τις έφερε πιο κοντά από ποτέ.

«Δεν είχαμε κλείσει κανένα ξενοδοχείο, μέναμε όπου βρίσκαμε. Ενάμιση μήνα σε ερήμους, όχι όπως είναι τώρα με μεγάλες οδούς και τέτοια, τότε ήταν χωματόδρομοι. Ούτε GPS, τίποτα. Περάσαμε στο Γιβραλτάρ απέναντι και στην Ισπανία, κάναμε όλη τη νότια Ευρώπη και γυρίσαμε από Ιταλία με πλοίο στην Αθήνα τέλη Αυγούστου», συνέχισε.

Κλείνοντας, η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου αναφέρθηκε με συγκίνηση στο δέσιμο που γεννήθηκε μέσα από αυτό το ταξίδι, τονίζοντας πόσο πολύτιμη παραμένει μέχρι σήμερα αυτή η εμπειρία στη μνήμη της. «Ήταν ένα τρελό δέσιμο το να είσαι 4 μήνες με τη μάνα σου υπό τέτοιες συνθήκες και να ζήσεις τέτοια περιπέτεια είναι συγκλονιστικό, είναι δώρο. Δεν είχαμε κάνει ποτέ διακοπές μαζί. Είναι ένα πράγμα που το κρατάω στην καρδιά μου και δεν θα το ξεχάσω ποτέ».

18:30 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

