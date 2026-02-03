Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 3/2/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΤΖΟΚΕΡ

Έγινε το βράδυ της Τρίτης (03/02) η κλήρωση με αριθμό 3023 του ΤΖΟΚΕΡ.

Οι τυχεροί αριθμοί είναι: 2, 18, 21, 20, 9 και ΤΖΟΚΕΡ ο αριθμός 3.

Οι παίκτες μπορούν να συμμετέχουν στην κλήρωση με δύο τρόπους. Είτε συμπληρώνοντας και καταθέτοντας το δελτίο τους στο πλησιέστερο κατάστημα Allwyn, είτε μπαίνοντας στο allwyn.gr, όπου μπορούν να καταθέσουν το δελτίο τους διαδικτυακά από όπου κι αν βρίσκονται.

Οι κληρώσεις του ΤΖΟΚΕΡ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00, ενώ η κατάθεση δελτίων ολοκληρώνεται στις 21:30.

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κρίση άγχους: Το πρώτο πράγμα που προτείνει ένας ψυχοθεραπευτής να κάνετε για να ηρεμήσετε

Άδωνις Γεωργιάδης: Σε app για το κινητό τηλέφωνο το Εθνικό Μητρώο Νεοπλασιών

ΕΑΕΕ: Άνοδος στην παραγωγή ασφαλίστρων το ενδεκάμηνο του 2025 – Τι δείχνουν τα στοιχεία

Κενές περισσότερες από 70.000 θέσεις εργασίας στον γεωργικό τομέα – «Περίπου το 10% του καρπού της ελιάς έχει μείνει στα δέ...

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
23:34 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Πάτρα: Πέπλο μυστηρίου γύρω από την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας – Ο άνδρας που βρέθηκε μαζί της στην πτήση, ο «αυταρχικός» πατέρας και η αντίδραση του αδελφού της

Η υπόθεση της 16χρονης Λόρας, που εξαφανίστηκε ταξιδεύοντας με πτήση της Lufthansa από την Ελλ...
23:26 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Δολοφονία στη Νέα Πέραμο: Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών η τεράστια περιουσία του 27χρονου – Η κατάθεση της συντρόφου του και όσα λένε συγγενικά του πρόσωπα 

Συνεχίζεται το θρίλερ στην υπόθεση δολοφονίας του 27χρονου επιχειρηματία στη Νέα Πέραμο, που έ...
23:19 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Χίος: 14 νεκροί και πολλοί τραυματίες μετά το σοβαρό επεισόδιο μεταξύ Λιμενικού και σκάφους διακινητών

Σε τραγωδία κατέληξε η εμπλοκή σκάφους του Λιμενικού Σώματος με λέμβο που μετέφερε μετανάστες,...
22:48 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Χίος: 4 νεκροί και πολλοί τραυματίες μετά το σοβαρό επεισόδιο μεταξύ Λιμενικού και σκάφους διακινητών

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης ανοιχτά της Χίου, όταν περιπολικό σκάφος του Λ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα