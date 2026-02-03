ΣΥΡΙΖΑ: Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με ένα σύστημα που να ανοίγει δρόμους και όχι να τους κλείνει

«Η κυβέρνηση επιλέγει και πάλι τον δρόμο των εντυπώσεων χωρίς ουσία», αναφέρουν σε κοινή τους δήλωση για το Εθνικό Απολυτήριο οι βουλευτές Διονύσης Καλαματιανός και Πόπη Τσαπανίδου και Τμήμα Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Αναφερόμενοι στη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υποστηρίζουν ότι «Το αποτέλεσμα της σύσκεψης για το Εθνικό Απολυτήριο, όχι μόνο δεν απαντά στα ερωτήματα της εκπαιδευτικής και μαθητικής κοινότητας, αντίθετα δημιουργεί περισσότερα. Δυστυχώς, τα όσα αφήνει να αιωρούνται η κυβέρνηση για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα δεν αποτελούν μια σοβαρή εκπαιδευτική πρόταση, αλλά ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα».

Ακολούθως εξηγούν: «Η κυβέρνηση μιλά για “εθνικό διάλογο”, τη στιγμή που η ίδια δεν έχει ξεκαθαρίσει ούτε τις βασικές της προθέσεις. Τι ακριβώς θέλει να αλλάξει και πώς θα το κάνει; Πώς θα διασφαλίσει την ισοτιμία των μαθητών σε όλη τη Χώρα; Σκέφτεται αύξηση των εξετάσεων; Σε όλα αυτά, σιωπά. Δεν έχει παρουσιάσει κανένα συγκεκριμένο πλάνο, δεν έχει καταθέσει καμία δομημένη πρόταση πάνω στην οποία να μπορεί να γίνει ουσιαστική διαβούλευση».

Εκφράζουν την ανησυχία τους «ότι το Εθνικό Απολυτήριο της κυβέρνησης μπορεί να οδηγήσει σε ένα νέο, ακόμη πιο εξοντωτικό σύστημα εξετάσεων με περισσότερη πίεση στους μαθητές, που εν τέλει θα οξύνει τις κοινωνικές ανισότητες».

Υπογραμμίζουν δε ότι «Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει συγκεκριμένη πρόταση για το σύστημα εισαγωγής στη δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση και θα την καταθέσει άμεσα στον δημόσιο διάλογο. Αυτή περιλαμβάνει την κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων όπως αυτές διεξάγονται μέχρι σήμερα και υιοθέτει ένα σύστημα βασισμένο στις σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις, που θα προωθεί την κοινωνική δικαιοσύνη. Ένα σύστημα πραγματικά ίσων ευκαιριών που θα επιβραβεύει την αξιοκρατία και θα διασφαλίζει την αδιαβλητότητα. Ένα σύστημα να ανοίγει δρόμους και όχι να τους κλείνει».

Καταλήγοντας σημειώνουν ότι η εκπαίδευση δεν αντέχει άλλους πειραματισμούς χωρίς σχέδιο και προσθέτουν: «Ένας πραγματικός εθνικός διάλογος για το Εθνικό Απολυτήριο προϋποθέτει διαφάνεια, σεβασμό, συγκεκριμένες προτάσεις και ουσιαστική συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας. Να αφήσει, λοιπόν, η κυβέρνηση τις εντυπώσεις και να μιλήσει καθαρά».

