  • Ο Ολυμπιακός πλήρωσε την κακή του εκκίνηση απέναντι στη Dubai BC και γνώρισε την ήττα με 108-98 στην παράταση για την 26η αγωνιστική της Euroleague.
  • Παρά το απίστευτο τρίποντο του Εβάν Φουρνιέ που έστειλε το παιχνίδι στην παράταση (95-95 κ.δ), οι «ερυθρόλευκοι» δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την ανατροπή.
  • Στο έξτρα πεντάλεπτο, η κούραση φάνηκε, με λανθασμένες επιλογές και αστοχία να δίνουν την ευκαιρία στη Dubai BC να πάρει τον έλεγχο και να «σφραγίσει» τη νίκη.
Σταύρος Ιωακείμ

αθλητισμός

Dubai BC – Ολυμπιακός 108-98: «Λύγισαν» στην παράταση οι «ερυθρόλευκοι»

Ο Ολυμπιακός πλήρωσε την κακή του εκκίνηση απέναντι στη Dubai BC, έδωσε ρυθμό στους αντιπάλους του και παρά το απίστευτο τρίποντο του Εβάν Φουρνιέ που έστειλε το παιχνίδι στην παράταση, γνώρισε την ήττα με 108-98 για την 26η αγωνιστική της Euroleague. Η ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο τα λάθη των Πειραιωτών και βρήκε λύσεις στο έξτρα πεντάλεπτο, παίρνοντας μια μεγάλη νίκη απέναντι στους «ερυθρόλευκους».

Από τα πρώτα λεπτά, ο Ολυμπιακός έδειξε ότι θα έχει δύσκολο βράδυ. Μπήκε χωρίς συγκέντρωση, δίνοντας την ευκαιρία στους γηπεδούχους να τρέξουν και να προηγηθούν με 9-2. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ προσπάθησε να αλλάξει τον ρυθμό με σωστές τοποθετήσεις μέσα στη ρακέτα, ενώ ο Τάιλερ Ντόρσεϊ πρόσφερε λύσεις στην περιφέρεια, ωστόσο η Dubai BC διατήρησε το προβάδισμα (26-17) χάρη στα επιθετικά ριμπάουντ και την ενέργεια του Φιλίπ Πετρούσεφ.

Στη δεύτερη περίοδο, οι αλλαγές του Γιώργου Μπαρτζώκα έδωσαν προσωρινά ώθηση στην ελληνική ομάδα, με τον Ταϊρίκ Τζόουνς να κυριαρχεί στα ριμπάουντ και να μειώνει τη διαφορά. Ο Εβάν Φουρνιέ προσπάθησε να κρατήσει ζωντανό τον Ολυμπιακό, όμως δύο γρήγορα φάουλ του Γουόκαπ και η εξαιρετική παρουσία του Αβράμοβιτς έφεραν τη Dubai BC στο +12 (52-40) στο τέλος του ημιχρόνου.

Στην τρίτη περίοδο, η ομάδα του Πειραιά μπήκε αποφασισμένη να αντιδράσει. Ο Ντουέιν Μπέικον όμως πέτυχε καθοριστικά καλάθια για τους γηπεδούχους και η διαφορά ανέβηκε στους 15 πόντους. Ο Τάισον Γουόρντ και ο Βεζένκοφ ανέλαβαν δράση, μειώνοντας στο 74-70, με τους «ερυθρόλευκους» να επιστρέφουν στο ματς και να αποκτούν ξανά ψυχολογία.

Στην τέταρτη περίοδο, οι φιλοξενούμενοι βρέθηκαν ξανά πίσω (81-72), όμως ο Φουρνιέ ανέλαβε προσωπικά την ευθύνη. Με πέντε σερί πόντους και μια ασίστ στον Πίτερς, έριξε τη διαφορά στους τέσσερις (84-80). Παρά τις άστοχες προσπάθειές του στη συνέχεια, ο Γάλλος σταρ πήρε το κρίσιμο σουτ στο φινάλε και με ένα απίθανο τρίποντο έστειλε το παιχνίδι στην παράταση (95-95), μετά από σκληρή μάχη.

Στο έξτρα πεντάλεπτο, ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά και πέρασε μπροστά με τρίποντο του Γουόκαπ, όμως η κούραση φάνηκε. Οι λανθασμένες επιλογές και η αστοχία έδωσαν την ευκαιρία στη Dubai BC να κάνει ένα γρήγορο 6-0 σερί και να πάρει τον έλεγχο. Ο Καμπενγκέλε κυριάρχησε στις δύο ρακέτες και με ψύχραιμες βολές «σφράγισε» τη νίκη της ομάδας του με 108-98.

Ο Ολυμπιακός πάλεψε μέχρι το τέλος, αλλά πλήρωσε το νωθρό του ξεκίνημα και την αδυναμία του να περιορίσει την επιθετική έκρηξη των αντιπάλων. Η Dubai BC απέδειξε ότι αποτελεί πλέον μια σοβαρή δύναμη στη φετινή Euroleague, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» καλούνται να ανασυνταχθούν για τη συνέχεια.

