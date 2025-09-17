Κεφαλονιά: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στα Μεταξάτα – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ αναγνώστη

Χωρίς ενεργό μέτωπο, αλλά με διάσπαρτες εστίες, παραμένει η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης στην περιοχή Μεταξάτα Κεφαλονιάς. Η εικόνα δείχνει βελτιωμένη, ωστόσο οι αρχές δεν χαλαρώνουν.

Η Πυροσβεστική προχώρησε στην ενίσχυση των δυνάμεις της στο σημείο, ειδικά μετά τη διακοπή της αεροπυρόσβεσης, με στόχο να σβήσει η φωτιά πιο γρήγορα. Η απόφαση αυτή κρίθηκε αναγκαία, καθώς μπορεί να υπάρξουν αναζωπυρώσεις από τις διάσπαρτες εστίες.

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, αυτή την ώρα επιχειρούν 56 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων, 15 οχήματα και εθελοντές. Στις δυνάμεις συμμετέχουν 18 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και πέντε οχήματα που έφτασαν ακτοπλοϊκώς από την Κυλλήνη. Παράλληλα, συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες των ΟΤΑ.