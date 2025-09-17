Κεφαλονιά: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στα Μεταξάτα – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ αναγνώστη

Enikos Newsroom

κοινωνία

Κεφαλονιά: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στα Μεταξάτα – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ αναγνώστη

Χωρίς ενεργό μέτωπο, αλλά με διάσπαρτες εστίες, παραμένει η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης στην περιοχή Μεταξάτα Κεφαλονιάς. Η εικόνα δείχνει βελτιωμένη, ωστόσο οι αρχές δεν χαλαρώνουν.

Η Πυροσβεστική προχώρησε στην ενίσχυση των δυνάμεις της στο σημείο, ειδικά μετά τη διακοπή της αεροπυρόσβεσης, με στόχο να σβήσει η φωτιά πιο γρήγορα. Η απόφαση αυτή κρίθηκε αναγκαία, καθώς μπορεί να υπάρξουν αναζωπυρώσεις από τις διάσπαρτες εστίες.

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, αυτή την ώρα επιχειρούν 56 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων, 15 οχήματα και εθελοντές. Στις δυνάμεις συμμετέχουν 18 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και πέντε οχήματα που έφτασαν ακτοπλοϊκώς από την Κυλλήνη. Παράλληλα, συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες των ΟΤΑ.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι είναι ο «καθαρισμός του εγκεφάλου» στον ύπνο – Πώς μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο για άνοια;

Ιδιοπαθής Πνευμονική Ίνωση: Συμπτώματα, διάγνωση και θεραπείες που καθυστερούν την εξέλιξη της νόσου

Ακίνητα: Με υψηλή ταχύτητα… έτρεξαν οι αυξήσεις στις τιμές των διαμερισμάτων το β’ τρίμηνο – Τα στοιχεία της ΤτΕ

Συντάξεις: Η «ακτινογραφία» για τις εκκρεμείς κύριες και επικουρικές – Τα στοιχεία που έδωσε η εκπρόσωπος Τύπου του ΕΦΚΑ

Ανατριχιαστική προσομοίωση δείχνει τι συνέβη στον άνθρωπο που υπέστη τον «πιο οδυνηρό θάνατο που έχει υπάρξει ποτέ» και έκλ...

Σπαζοκεφαλιά: Βρες πόσα ζώα υπάρχουν στην εικόνα σε 10 δευτερόλεπτα
περισσότερα
20:47 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

ΓΣΕΕ: 24ωρη πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου – Τα αιτήματα

Την εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής για την κήρυξη 24ωρης πανελλαδικής απεργίας την Τετάρτ...
20:24 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από την Εθνική Πινακοθήκη – Δείτε φωτογραφίες 

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε στις 6 το απόγευμα της Τετάρτης, έξω από την Εθνική ...
20:10 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Βόλος: Καταδικάστηκε 54χρονος που παρενόχλησε 19χρονη μέσα σε λεωφορείο

Σε ποινή φυλάκισης 8 μηνών, χωρίς να είναι μετατρέψιμη σε χρηματική προς 10 ευρώ ημερησίως, κα...
19:51 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Μετρό Θεσσαλονίκης: Κλείνουν προσωρινά την Πέμπτη λόγω διαδηλώσεων για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα

Κλειστοί θα είναι αύριο, Πέμπτη, από τις 4 το απόγευμα ορισμένοι σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκη...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος