Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στην Κεφαλονιά – Μάχη με διάσπαρτες εστίες – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ αναγνώστη

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

φωτιά, Κεφαλονιά

Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης 17 Σεπτεμβρίου 2025 στην Κεφαλονιά.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αυτήν την ώρα οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με διάσπαρτες εστίες. Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν 34 πυροσβέστες με 7 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρου τμήματος. Από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποιούν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Ήχησε το 112

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα ήχησε το 112 στο νησί για την εκκένωση των περιοχών Κοριάννα, Μεταξάτα και Κλείσματα.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Κοριάννα, Κλείσματα και Μεταξάτα της νήσου Κεφαλληνίας απομακρυνθείτε προς Αργοστόλι. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» ανέφερε το μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο που έστειλε αναγνώστης του enikos.gr:

Φωτιά, Κεφαλονιά

Φωτιά, Κεφαλονιά

